Sulla superficie della Luna c' è ghiaccio d' acqua abbondante

No Man's Sky : un giocatore costruisce il volto di Sean Murray Sulla superficie di un pianeta : L'ultimo aggiornamento di No Man's Sky, NEXT, è uscito la scorsa settimana e la risposta dei giocatori è stata generalmente positiva. Durante il fine settimana, infatti, più di 97.000 giocatori in simultanea hanno effettuato l'accesso al titolo di Hello Games su PC e, ancora oggi, risulta tra i più giocati su Steam.Questo è un bel cambiamento per No Man's Sky e alcuni fan stanno mostrando il loro entusiasmo per il ringiovanito titolo, ...