Sulla gestione di villa Dante a Messina | interviene il consigliere circoscrizionale

Padova - società di gestione rifiuti fallisce e in 56 Comuni scoppia il caos : il controllo pubblico è operativo solo Sulla carta : controllo pubblico operativo solo sulla carta, e bloccato nella realtà dagli stessi sindaci. La matassa della gestione dei rifiuti nel Padovano diventa sempre più aggrovigliata. Dopo lo scandalo sul crac di Padova Tre, la srl pubblica fallita sotto il peso di almeno 30 milioni di debiti e anni di operazioni opache, i problemi non finiscono. Mentre le indagini della Procura di Rovigo si sono concluse con 10 indagati, i nodi aumentano e, come ...

Pubblicata una revisione della letteratura sulla diagnosi e Sulla gestione della Sindrome di Cushing : Uno specialista statunitense ha fatto il punto sulle attuali conoscenze sulla Sindrome di Cushing, in particolare per quanto riguarda la diagnosi e la gestione clinica. Fra gli aspetti evidenziati nell’articolo, la difficoltà di individuarla nelle forme più lievi e l’attenzione da porre nella scelta della cura di quelle più gravi. Nieman, nell’introduzione dell’articolo, ricorda che la Sindrome di Cushing è provocata da un aumento patologico ...

Carige - si dimette il presidente Tesauro : «Divergenze Sulla gestione». L’interim a Malacalza | : Il professore e avvocato era alla guida del consiglio di amministrazione dal 31 marzo 2016. Riunione imminente del board per studiare le contromisure

Carige - si dimette il presidente Tesauro. La società : «Divergenze Sulla gestione» : Il professore e avvocato era alla guida del consiglio di amministrazione dal 31 marzo 2016. Riunione imminente del board per studiare le contromisure

Carige - si dimette il presidente Tesauro La società : «Divergenze Sulla gestione» : Il professore e avvocato era alla guida del consiglio di amministrazione dal 31 marzo 2016. Riunione imminente del board per studiare le contromisure

Trombi e Verdi - Firenze Riparte a Sinistra - : "Sulla gestione idrica Rossi e Nardella stanno facendo molto rumore per nulla : finché non si ... : ... specie se vogliamo offrire proposte seriamente innovative e di Sinistra: si smetta di gestire l'acqua chiedendo al mercato di rendere efficiente la nostra gestione, la politica si faccia carico ...

Cosa propone l'Italia all'Ue Sulla gestione dei migranti : Superare Dublino, rafforzare le frontiere esterne e gli accordi tra Ue e paesi terzi, creare centri di protezione internazionale nei paesi di transito. Ma soprattutto superare il criterio del Paese di primo arrivo affermando il principio che "chi sbarca in Italia, sbarca in Europa". Questa la proposta che l'Italia ha sottoposto ai 15 paesi europei riuniti a Bruxelles per la riunione informale sui migranti. "L'Europa ...