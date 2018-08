Stralli ponte Morandi evidenziavano trend lento degrado

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : ponte Morandi - causa crollo non solo cedimento Stralli? (20 agosto 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: probabili concause alla base del crollo del ponte Morandi. Non si sblocca la situazione della Diciotti. E' ricominciata la Serie A. (20 agosto 2018).(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 05:20:00 GMT)

Crollo ponte Genova - la testimone : “Ho visto i tiranti staccarsi e gli Stralli spezzarsi in due” : Claudia Grottin, architetto dipendente di Ikea, si trovava in zona Ribalta quando è crollato il ponte Morandi a Genova. Ai microfoni di Fanpage.it ha raccontato ciò che ha visto: "I tiranti sciabolare nell'aria, via, come se fossero state delle grandi fruste nere, e allo stesso tempo gli stralli accartocciarsi, spezzarsi in due, travolgendo la carreggiata".Continua a leggere

Crollo ponte Morandi - la procura : "Indagini su Stralli e manutenzioni - ma non si parli di fatalità" : Vertice fra il procuratore capo Cozzi e i pm titolari del caso. I reati: oltre a disastro e omicidio colposi c'è anche attentato alla sicurezza dei trasporti

La procura sul crollo del ponte : "Indagini su Stralli e manutenzioni - ma non si parli di fatalità" : Vertice fra il procuratore capo Cozzi e i pm titolari del caso. I reati: oltre a disastro e omicidio colposi c'è anche attentato alla sicurezza dei trasporti

Genova - come era fatto il ponte Morandi crollato/ Cosa sono gli Stralli - i tiranti e a cosa servono : Genova, come era fatto il ponte Morandi crollato: tutti gli elementi che lo caratterizzavano. cosa sono gli stralli e i tiranti: la loro tecnica in ingegneria e a cosa servono.(Pubblicato il Wed, 15 Aug 2018 18:21:00 GMT)