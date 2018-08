Strage di Genova | tweet di de Magistris | «Rivedere la concessione della Tangenziale della

RIFORMA PENSIONI 2018/ Strage di Genova ‘rallenta’ la legge anti-Fornero (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 19 agosto. Le parole di Giuliano Cazzola su Quota 100 e le scelte del Governo. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 19:17:00 GMT)

Strage di Genova - 600 sfollati : domani la consegna dei primi alloggi. E parte la fase 2 : Genova dopo i funerali delle vittime del crollo di ponte Morandi passa alla 'fase 2', e pensa agli oltre 600 sfollati : le prime case verranno consegnate domani. Alle 16 il presidente di Regione ...

LA Strage DEL PONTE. Pinerolo - celebrati i funerali della famiglia distrutta a Genova. Il vescovo : 'Proviamo tutti rabbia' : Siamo arrabbiati perché con tutta la tecnologia di cui dispone il mondo moderno, è crollato un PONTE. Purtroppo in questi giorni abbiamo letto e sentito tante parole vane". CHI ERANO ANDREA, CLAUDIA, ...

Strage di Genova - da Autostrade fondi per famiglie e sfollati : chiediamo scusa - nuovo ponte in 8 mesi : Sono 42 le vittime del crollo del ponte Morandi a Genova. Anche gli ultimi quattro corpi sono stati recuperati, quelli della famiglia Cecala e dell’operaio Amiu Mirko Vicini. Nel giorno dei funerali di Stato, Società Autostrade ha annunciato il piano di sostegno alle famiglie delle vittime e a chi dovrà abbandonare le proprie abitazioni. Allo...

REVOCA CONCESSIONI AUTOSTRADE - Strage PONTE GENOVA/ Salvini - "ministro che ha firmato distratto o incapace?" : REVOCA delle CONCESSIONI ad AUTOSTRADE per l'Italia dopo crollo del PONTE Morandi a GENOVA: come funziona e quanto costerebbe allo Stato la penale. L'attacco del Governo i nodi che restano(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 16:55:00 GMT)

Revoca concessioni autostrade - Strage ponte di Genova/ Rischio penali - Salvini : "Non siamo al mercato" : Revoca delle concessioni ad autostrade per l'Italia dopo crollo del ponte Morandi a Genova: come funziona e quanto costerebbe allo Stato la penale. L'attacco del Governo i nodi che restano(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 15:57:00 GMT)

Ponte Morandi - Forza Italia vuole una commissione d'inchiesta sulla Strage di Genova : 'Bene ha fatto Forza Italia, su iniziativa delle capigruppo Anna Maria Bernini e Maria Stella Gelmini, a chiedere l'istituzione di una commissione d'inchiesta sullo stato delle infrastrutture Italiane.

Strage di Genova - Procura pronta a contestare l’attentato alla sicurezza dei trasporti : La scelta del Procuratore capo Francesco Cozzi s’incanala in maniera piuttosto netta. «Oltre all’omicidio colposo plurimo e al disastro colposo, siamo pronti a contestare anche il reato di attentato alla sicurezza dei trasporti». Cozzi lo dice dopo un lungo summit con i pm Walter Cotugno e Massimno Terrile, due dei magistrati più esperti della Proc...

Strage di Genova - Procura pronta a contestare l'attentato alla sicurezza dei trasporti : Inoltre le strutture tecniche preposte si sono avvalse, per valutare lo stato di manutenzione del viadotto e l'efficacia dei sistemi di controllo adottati, di società e istituti leader al mondo in ...

Jack Vanore di U&D commenta la Strage del ponte di Genova : "Vergogna - prego e piango" : Sono giorni tragici e difficili per Genova. Una strage che con il crollo del ponte Morandi lascia dietro sè vittime innoventi, feriti e ancora dispersi. Una triste vicenda che ha turbato, e non poco, anche molti personaggi del mondo dello spettacolo, originari di Genova o in qualche modo sentimentalmente legati alla citta'. Tra questi, ad esempio, troviamo Jack Vanore, famoso opinionista di Uomini e donne il popolare programma televisivo ...

Crollo ponte Genova - Salvini : “Qualcuno ha sbagliato e deve pagare” - “non sarà l’ennesima Strage impunita” : “Qualcuno ha sbagliato e qualcuno deve pagare. Poi i giudici faranno i loro approfondimenti. Ma è chiaro che chi doveva controllare non lo ha fatto“: lo ha dichiarato il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a “In Onda” su La7 in merito al Crollo del ponte Morandi di Genova. “Questa non può rimanere l’ennesima strage impunita“. L'articolo Crollo ponte Genova, Salvini: “Qualcuno ha sbagliato ...

Strage sul ponte a Genova - si scava tra le macerie : 35 morti - tre bambini : Ferragosto di lutto a Genova, all’indomani del crollo del ponte Morandi sull’autostrada A10. Trentacinque i morti finora accertati, secondo l’ultimo dato del Viminale, tra questi tre minori, rispettivamente di 9, 12 e 13 anni, mentre si è continuato a scavare per tutta la notte tra le macerie in cerca di quattro dispersi. Sedici i feriti, di cui 12...