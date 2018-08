Sting alla Bekaert | canta con gli operai

Morgan cerca un “app-sistente” e lancia il caSting su Facebook : ecco i requisiti richiesti. Nessun accenno però - alla paga : “Annuncio di lavoro: ho deciso di indire un ‘casting’ per selezionare una persona a cui proporre un rapporto di collaborazione professionale”. Comincia così un lungo, lunghissimo post sulla pagina Facebook del cantante Morgan che per trovare la persona adatta alle sue esigenze conia addiruttura un neologismo: “Non esiste una parola italiana (ma credo in Nessuna lingua) che definisca il ruolo a cui sto pensando – spiega – Si tratta infatti di una ...

La 'Vespa Venice' di Luca Moretto si diStingue alla Mostra dei Musei civici veneziani : E' agile, aggraziata, colorata e graffiante. La Vespa Venice dell'artista veneto Luca Moretto ha conquistato la sua sfera d'attenzione alla Mostra Motocicletta, l'Architettura della velocita' che si è inaugurata lo scorso giugno e restera' aperta fino al 28 ottobre 2018 [VIDEO]. L'iniziativa è dei Musei civici veneziani mentre l'allestimento è collocato nel complesso architettonico ottocentesco di Forte Marghera Mestre. La Vespa Venice è giunta ...

Paolo Belli fa ballare i Sibillini e Marcorè annuncia : "Martedì non ci sarà Sting ma un'artista italiano' : Al Dopo Festival tenutosi in serata a Montefortino, infatti, diverse centinaia di spettatori si sono intrattenuti, degustando piatti locali e assistendo anche a spettacoli di teatro di strada. Cresce,...

Rai - Di Maio : “CaSting ai candidati? Sì perché non mettiamo gente vicina alla politica. Quelli di prima mettevano i loro compari” : “Noi stiamo cercando di mettere insieme persone tecniche manageriale e e che abbiamo anche grandi conoscenze dei piani editoriali della Rai per fare un buon lavoro”. Luigi Di Maio così parla a margine di un convegno sulle rinnovabili a Roma, delle nomine per la televisione pubblica che il governo effettuare nella giornata di venerdì. Di Maio smentisce contrasti con Salvini: “Di TG1 non abbiamo mai parlato io e lui, oggi ...

Cassa depositi e prestiti - l’appello dei comuni sardi alla Regione : “60 milioni eStinguere i mutui con tassi troppo alti” : Il movimento parte dal centro delle periferie, dal comune di Nuoro, Sardegna dell’interno. Meno di 40mila abitanti, il comune più indebitato dell’isola. Con chi? Soprattutto con la Cassa depositi e prestiti, la Cassaforte del risparmio postale degli italiani controllata dal ministero dell’Economia e delle Finanze. alla cifra in conto capitale, 38 milioni di euro per 162 mutui, si devono aggiungere 26 milioni di conto interessi. Totale: 67 ...

CaSting ancora aperti per il nuovo film di Pupi Avati e per un corto legato alla NABA : In questo articolo vi proponiamo la possibilità di prendere parte ai Casting per il nuovo film diretto da Pupi Avati e per un cortometraggio collegato alla Nuova Accademia di Belle Arti di Milano. Il signor diavolo Il celebre regista Pupi Avati è tuttora alla ricerca di giovani attori per la realizzazione del suo nuovo film dal titolo Il signor diavolo, prodotto dalla DueA film. In particolare, come vi avevamo già anticipato in un nostro ...