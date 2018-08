Saragozza - auto investe pedoni : tre feriti/ Ultime notizie - attentato Isis? Due persone arreState : Saragozza, auto investe pedoni: tre feriti. Ultime notizie, due persone arrestate: psicosi attentati in Spagna dopo i fatti di Barcellona, ecco cos'è successo(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 13:32:00 GMT)

Maternità - la propoSta in Svizzera : congedo parentale di 38 settimane per i neo-genitori : Trentotto settimane di congedo parentale alle coppie che hanno appena avuto un bambino, così ripartite: 14 settimane per la madre, 8 per il padre, e le restanti 16 da suddividere tra i due. È questa la proposta avanzata in Svizzera dalla Commissione federale di coordinamento per le questioni familiari (COFF) sulla base di un’analisi di 140 studi scientifici prodotti in tutto il mondo, tra il 2010 e il 2017. Scopo della proposta: ...

Sta per finire l’odissea dei 177 migranti sulla Diciotti : sbarcheranno in Italia (in attesa della Ue) : La nave della Guardia Costiera Italiana Diciotti sbarcherà in Italia, dopo 5 giorni di attesa al largo di Lampedusa. I 177 migranti saranno trasferiti nell'hotspot siciliano, in attesa di una risposta ufficiale dell'Europa al governo Italiano, che ne ha chiesto la redistribuzione in altri stati.Continua a leggere

Sette palchi per quasi 200 artisti : l'Home prepara la sua feSta in musica di fine eState : L'organizzazione dell'Home Festival di Treviso ha diffuso, a pochi giorni dal via, l'intero cartellone , da mercoledì 29 agosto a domenica 2 Settembre, giorno dopo o giorno della rassegna musicale che ...

PepsiCo acquiSta l'israeliana SodaStream per 3 - 2 miliardi di dollari : La PepsiCo ha annunciato l'intenzione di acquistare SodaStream, azienda israeliana che produce apparecchi per produrre bibite gassate a casa, per 3,2 miliardi di dollari , circa 2,8 miliardi di euro, .

Corsa contro il tempo per salvare il regiSta Sentsov in Russia : Le foto del volto emaciato di Oleg Sentsov, che ha perso 30 chili nei 4 anni che ha già trascorso in carcere dei 20 ai quali è stato condannato da un tribunale russo, hanno mostrato al mondo quanto drammatiche siano le sue condizioni.La situazione si è aggravata nelle ultime settimane, il 42enne regista ucraino da tre mesi ha iniziato uno sciopero della fame per protestare contro la sua ingiusta condanna e per chiedere a ...

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione conteStati per uno scatto giudicato h0t (foto) : Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione nuovamente nella bufera. La coppia conosciuta a Uomini e Donne si ritrova a fare i conti con le critiche dei followers per uno scatto giudicato scandaloso dai followers del profilo instagram dell'ex tronista di Uomini e Donne.I due fidanzati si sono fatti immortalare ai bordi di una piscina in atteggiamenti dolci. Rosa abbraccia Pietro su una posa che mette in risalto le curve della giovane Salernitana, ...

Piazza Affari : scatto rialziSta per Astaldi : Ottima performance per il general contractor , che scambia in rialzo del 3,75%. Lo scenario su base settimanale di Astaldi rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB .

Chiara Ferragni - grandi progetti tv per la madre : sarà opinioniSta a Domenica In : FUNWEEK.IT - Ora si che siamo agli sgoccioli e manca davvero pochissimo al matrimonio dei Ferragnez, dopo il quale la vita di tutti noi potrà tornare a scorrere lenta e tranquilla. Non quella della ...

AfghaniStan - libere 149 delle 170 persone prese in oStaggio dai talebani : Nell'operazione delle forze di sicurezza sono rimasti uccisi almeno sette estremisti. Domenica il presidente aveva offerto una tregua, ma i ribelli non avevano risposto

Giusy Ferreri - perché per me il suo tributo ad Aretha Franklin è Stato raccapricciante : La sera del 16 agosto, al DeeJay On Stage di Riccione, Giusy Ferreri, Boomdabash e Street Clerks hanno letteralmente massacrato alcune canzoni di Aretha Franklin. Fatico, a mia memoria, a ricordare qualcosa di peggiore. Oltretutto trovo che lo scempio di brani storici di una delle più belle voci che il genere umano abbia mai prodotto, a due giorni dalla sua morte, sia un atto fastidioso. E allora, la bellezza forse ci salverà, certo, ma non ...

Tutti pazzi di Marchisio - il centrocampiSta può rappresentare un rimpianto per la Juventus : tutti i club interessati : La rescissione di Marchisio con la Juventus ha colto tutti di sorpresa, finisce l’avventura in bianconero di un calciatore che ha sempre dato tutto per la maglia e che rappresentava un importante valore aggiunto anche in campo nonostante il poco spazio concesso nelle ultime stagioni, l’addio può rappresentare un grosso rimpianto per la Juventus. Tanti infatti già i club pronti ad accogliere il Principino, in pole c’è il ...

ATP Cincinnati – Federer durissimo dopo la sconfitta in finale : “è Stato orribile - non voglio nemmeno sapere perchè…” : Federer molto deluso dopo la sconfitta nella finale dell’ATP di Cincinnati rimediata contro Novak Djokovic: toni molto duri nella conferenza stampa post partita Roger Federer non sembra aver preso bene la sconfitta nel torneo ATP di Cincinnati rimediata ieri notte contro Novak Djokovic. Nella conferenza stampa post match, il tennista svizzero ha esternato tutta la sua frustrazione per il ko in finale: “oggi non è stato ...

GENOVA - SCRICCHIOLA MONCONE EST PONTE MORANDI/ Chiusa zona rossa : inchieSta crollo - perquisizioni GdF : Cause crollo PONTE MORANDI a GENOVA: SCRICCHIOLA un MONCONE, stop agli interventi di recupero beni. Documento choc: "tiranti ridotti del 20%, Mit e Autostrade sapevano da febbraio"(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 11:52:00 GMT)