Spagna | auto travolge pedoni a Saragozza | tre feriti | due arresti

Spagna - auto contro la folla : ferite almeno tre persone : La Spagna piomba ancora nel terrore. Dopo l'uccisione di questa mattina di un uomo armato di coltello che aveva fatto irruzione in un commissariato di Barcellona, un'auto è piombata sulla folla non ...

In Spagna hanno iniziato a vendere auto volanti. VIDEO - : In Spagna hanno iniziato a vendere auto volanti. La novità è della società PAL-V ed è un ibrido tra autovettura e aeroplano. Il veicolo è progettato per due persone. Si decolla verticalmente fino ad ...

LIVE Russia-Spagna - Mondiali 2018 in DIRETTA : 0-1. Autogol di Ignashevich - Furie Rosse in vantaggio! : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Spagna-Russia, match valido per gli ottavi di finale dei Mondiali 2018 di calcio: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. ...

VIDEO Clamoroso autogol di Ignashevich in Spagna-Russia ai Mondiali : Ignashevich ha realizzato un Clamoroso autogol durante Spagna-Russia, ottavo di finale dei Mondiali 2018. Di seguito il VIDEO dell’erroraccio. Foto: A.RICARDO Shutterstock.com Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter

Spagna-Russia 1-0 La Diretta Autogol di Ignashevich : Nella prima parte della rassegna iridata, i Campioni del Mondo del 2010 non hanno esattamente incantato, ma dispongono di giocatori di una qualità tale da partire con i favori del pronostico nella ...

Calcio - Giochi del Mediterraneo 2018 : Italia-Spagna 2-3. Ruiz - autore di una tripletta - beffa gli azzurrini in pieno recupero : Si conclude con una beffa il torneo di Calcio per l’Italia ai Giochi del Mediterraneo: la nostra selezione under 18 è stata battuta dai pari età della Spagna per 2-3, subendo il gol decisivo nel quinto minuto di recupero della ripresa. Oro agli iberici, argento agli azzurrini, bronzo al Marocco, che nella finale per il terzo posto batte la Grecia ai rigori per 7-6. Nel primo tempo la Spagna parte bene, ma l’Italia va in vantaggio al ...

Mondiali 2018 - tabellone ottavi di finale. Uruguay-Portogallo e Francia-Argentina da brivido - rischio Brasile. Autostrada Spagna? : Si è conclusa la fase a gironi ai Mondiali 2018 di calcio che ora entrano nel vivo con la disputa della fase a gironi. Si incomincia con gli ottavi di finale, subito dentro o fuori per le 16 squadre impegnate che si sfideranno in avvincenti scontri diretti con l’obiettivo di proseguire la propria avventura nella rassegna iridata. Il tabellone sembra essere sbilanciato: da una parte ci sono infatti tutte le big, dall’altra tante ...

Napoli - traffico di auto rubate e clonate con la Spagna : 15 misure cautelari : TORRE ANNUNZIATA. Un traffico di auto rubate dall'Italia verso la Spagna è stato scoperto dai carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata che hanno eseguito un'ordinanza di custodia ...

Mondiali 2018 - verso un tabellone squilibrato. Spagna : autostrada verso la finale. Brasile - Francia - Germania e Argentina tutte dalla stessa parte? : Si sta delineando il tabellone degli ottavi di finale ai Mondiali 2018 di calcio. La conclusione dei vari gironi definirà tutti gli accoppiamenti della fase a eliminazione diretta, quella che a partire dagli ottavi di finale condurrà alla Finale di Mosca del 15 luglio. Si preannuncia però un tabellone molto sbilanciato con tutte le big che potrebbero essere dalla stessa parte, eccezion fatta per la Spagna che ha primeggiato nel gruppo B grazie ...

Sophie Losche - 28enne tedesca trovata morta in Spagna : “Uccisa mentre faceva autostop”. Fermato un camionista : Sophie Losche è stata uccisa dopo aver chiesto un passaggio a un camionista a Leipzig, in Germania, per raggiungere i suoi amici nella zona di Norimberga. Dopo otto giorni di ricerche il cadavere della 28enne tedesca è stato trovato senza vita vicino ad Alava, nei Paesi baschi spagnoli: sul corpo c’erano segni di violenze e bruciature. La Guardia civil ha arrestato in Andalusia un camionista di 41 anni di origine marocchina, eseguendo il ...

Mondiali 2018 - verso un tabellone “squilibrato”? Rischio Brasile - Francia - Argentina e Germania dalla stessa parte. Autostrada Spagna? : Si sta completando la seconda giornata della fase a gironi ai Mondiali 2018 di calcio e si sta pian piano delineando quale potrebbe essere il tabellone della fase a eliminazione diretta. La prima settimana di questa rassegna iridata ci ha regalato diverse sorprese come il crollo dell’Argentina, la sconfitta della Germania, le difficoltà patite dal Brasile. Ora c’è il serio Rischio di un tabellone abbastanza squilibrato con tante ...