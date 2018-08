“Sono stato io” Tragico epilogo | Manuela Bailo è morta Chi l’ha uccisa

Torino - sventò rapina al supermercato. Ora è stato assunto : “Sono felicissimo - con questo lavoro inizia il mio futuro” : Aveva sventato una rapina al Prestofresco di via Mercadante a Torino, ora quello stesso supermercato ha deciso di premiarlo e ha assunto Ewansiha Osahon, 27enne nigeriano richiedente asilo. Il giovane prima della rapina del 30 giugno scorso chiedeva l’elemosina, ora ha un contratto di apprendistato che durerà per tre anni da 25 ore la settimana, altrettante ore le spenderà dietro ai banchi di scuola, con gli insegnanti del consorzio ...

Tour de France 2018 - Chris Froome : “Sono stato battuto - Thomas se lo merita : spero arrivi in giallo a Parigi” : Chris Froome è andato in crisi nel finale del Col du Portet, ultima salita della 17^ tappa del Tour de France 2018. Il keniano bianco ha faticato sulle asperità di questa durissima ascesa e si è così dovuto staccare da Tom Dumoulin, Primoz Roglic e soprattutto Geraint Thomas. Il suo compagno di squadra è sempre più maglia gialla (ora ha 1’59” sull’olandese e 2’31” proprio sul vincitore dell’ultimo Giro ...

Si buttano dal barcone al largo di Linosa : 4 migranti annegati. Arrestato l’equipaggio : “Sono scafisti” : I membri dell'equipaggio del barcone salpato da Zwara con a bordo oltre 440 migranti è stato Arrestato a Pozzallo. Secondo quanto si apprende, gli 11 membri dell'equipaggio sono accusati di favoreggiamento dell'immigrazione e morte come conseguenza di altro reato perché 4 dei migranti presenti a bordo sono annegati gettandosi dalla barca durante il viaggio.Continua a leggere

Lecce - donna uccisa a coltellate. Il marito confessa con un biglietto : “Sono stato io” : Lecce, donna uccisa a coltellate. Il marito confessa con un biglietto: “Sono stato io” L’omicidio è avvenuto a Trepuzzi, nella provincia di Lecce, nel primo pomeriggio. La donna, la 57enne Teresa Russo, era sordomuta, come il marito Michele Spagnuolo, e i due si stavano separando. L’uomo ha confessato di aver ucciso la moglie in un […] L'articolo Lecce, donna uccisa a coltellate. Il marito confessa con un biglietto: “Sono stato io” ...

Lecce - donna uccisa a coltellate. Il marito confessa con un biglietto : “Sono stato io” : L'omicidio è avvenuto a Trepuzzi, nella provincia di Lecce, nel primo pomeriggio. La donna, la 57enne Teresa Russo, era sordomuta, come il marito Michele Spagnuolo, e i due si stavano separando. L’uomo ha confessato di aver ucciso la moglie in un biglietto lasciato davanti alla caserma dei carabinieri.Continua a leggere

Lecce - uccisa a coltellate in casa. Il marito in un biglietto : “Sono stato io” : Una donna sordo-muta di 57 anni è stata uccisa nella propria abitazione e il marito Michele Spagnuolo, anch’egli muto, ha annunciato in un biglietto davanti alla caserma dei carabinieri: “Sono stato io”. La coppia si stava separando e l’uomo aveva annunciato le proprie intenzioni tramite un video-messaggio inviato domenica ad un’amica. L’omicidio – secondo la ricostruzione degli inquirenti – è avvenuto dopo ...

Tour de France – Nibali tra cadute ed ortiche a Roubaix : “Sono stato un gatto” : Le sensazioni di Vincenzo Nibali al termine della nona tappa del Tour de France a Roubaix Una tappa di fuoco, quella di ieri al Tour de France: la nona frazione della Grande Boucle ha regalato emozioni forti sul pavè di Roubaix, ma anche un pizzico di spavento per le tante cadute. A finire in terra, anche Vincenzo Nibali, che però non ha riportato importanti conseguenze nè a livello fisico nè a livello di tempo per quanto riguarda la ...

Tour de France - Sagan tira un sospiro di sollievo : “Sono stato fortunato - Colbrelli era in forte rimonta” : Lo slovacco della Bora-Hansgrohe ha analizzato la quinta tappa del Tour de France, vinta davanti a Colbrelli e Gilbert Peter Sagan vince la quinta tappa del Tour de France, la Lorient-Quimper di 204.5 km. Lo slovacco del team Bora-Hansgrohe precede in volata gli avversari col tempo totale di 4 ore 48’06”, alle sue spalle l’italiano Sonny Colbrelli, Bahrain Merida Pro Cycling Team, e il belga Philippe Gilbert, Quick-Step ...

Il dramma di Michael Bublè per la malattia del figlio - le ultime dichiarazioni : “Sono stato all’inferno” : Il racconto del dramma di Michael Bublè arriva dopo le buone notizie ricevute a seguito delle cure prestate al piccolo Noah, affetto da un tumore al fegato diagnosticato nel 2016. L'artista e sua moglie, Luisana Lopilato, decisero di comune accordo di sospendere le loro carriere per stare vicini al piccolo che avrebbe dovuto sottoporsi alle cure e a un delicato intervento chirurgico per il trattamento del tumore che è ora in fase di ...

Elvis Costello : “Sono stato operato per un cancro piccolo ma molto aggressivo”. Il cantante sospende il tour europeo : Elvis Costello combatte contro il cancro. Il cantante ha annunciato lo stop del suo tour europeo per via della malattia: “L’ho scoperto sei settimane fa”, ha scritto Costello sul suo sito. “Devo con riluttanza cancellare tutti gli impegni rimanenti di questo tour“, ha aggiunto ancora. Il tumore, che lo stesso Costello definisce “piccolo ma tremendamente aggressivo” è stato trattato chirurgicamente e ora ...

Tour de France 2018 - Vincenzo Nibali : “Sono realista - obiettivo podio. Vorrei vincere il Mondiale - sogno le Olimpiadi. Froome? Sapevo ci sarebbe stato” : Vincenzo Nibali non conosce mezze misure e vorrà essere assoluto protagonista al Tour de France che scatterà sabato 7 luglio dalla Vandrea. Lo Squalo proverà a replicare il trionfo del 2014 ma alla vigilia della partenza sembra essere più realista e ha dichiarato in un’intervista rilasciata a Repubblica: “Faccio gli scongiuri, mi piacerebbe far gioire gli italiani. Al tempo stesso sono realista e non volo troppo con la fantasia. Il ...

Tour de France 2018 - Vincenzo Nibali : “Sono realista - obiettivo podio. Vorrei vincere il Mondiale - sogno le Olimpiadi. Froome? Sapevo ci sarebbe stato” : Vincenzo Nibali non conosce mezze misure e vorrà essere assoluto protagonista al Tour de France che scatterà sabato 7 luglio dalla Vandrea. Lo Squalo proverà a replicare il trionfo del 2014 ma alla vigilia della partenza sembra essere più realista e ha dichiarato in un’intervista rilasciata a Repubblica: “Faccio gli scongiuri, mi piacerebbe far gioire gli italiani. Al tempo stesso sono realista e non volo troppo con la fantasia. Il ...

“Sono ubriaca”. Michelle - ma che combini? Video esilarante e polemiche. La Hunziker ha postato su Instagram dei momenti molto privati : Michelle Hunziker è un’icona di bellezza assoluta. Una donna amata da tutti, per la sua simpatia, la sua naturalezza e il suo essere sempre così spontanea e naturale che ti dà l’idea di non cambiare mai tra il palco dei grandi programmi e le mura domestiche. Anche la sua pagina Instagram è seguitissima, ed è proprio lì che si può apprezzare Michelle nel modo più vero possibile. Ogni tanto, però, qualcuno le dà un tiratina ...

Natalya Nemchinova - “la più bella di Russia 2018” nega di essere stata una pornostar : “Sono in stato di choc” : Grazie di tutto, ma non sono una pornostar. Natalya Nemchinova, la 28enne tifosa russa, apparsa sugli spalti in diverse inquadrature tv durante la partita Russia – Egitto, ha negato di essere un star del porno. La bella e bionda tifosa di Golovin e soci era stata inquadrata più volte durante il match vinto dai russi per 3 a 1 con in testa il tradizionale copricapo koloshnik, t-shirt sollevata fin sotto i seni, sorriso smagliante e tricolore ...