Smartphone Android in offerta oggi 20 agosto | Moto Z2 Play | Huawei P20 Pro | Xiaomi Mi Mix

Da settembre Huawei con Android Pie : ecco su quali Smartphone : Ha buone intenzioni Huawei per quel che riguarda la distribuzione dell'aggiornamento ad Android 9.0 Pie: stando quanto confidato dal produttore al portale sudafricano 'MyBroadband', la nuova interfaccia proprietaria EMUI 9.0, su cui si baserà Android 9.0 Pie, verrà rilasciata già dal mese prossimo, a margine dell'IFA 2018 di Berlino. I primi dispositivi a ricevere la major-release saranno i vari P20, che potrebbero accoglierlo già a partire da ...

Nokia 9 è il “più atteso” Smartphone Android in arrivo il 21 agosto? : L’annuncio è di quelli solenni e arriva direttamente dalle pagine ufficiali social di Nokia che autodefinisce lo smartphone Android che presenterà il 21 agosto come ‘uno dei più attesi’. Non ci sono ulteriori indizi su quale sarà il modello presentato, ma la scommessa è che sarà il Nokia 9. Nokia 9 potrebbe essere il primo top di gamma a presentare un sensore di impronte sul display e una soluzione avanzata per la fotocamera in ...

Android 9 Pie? Ecco gli Smartphone che riceveranno l’aggiornamento : Android 9 Pie è stato svelato in versione definitiva da qualche giorno, il 6 agosto, ed è già stato reso disponibile al download […] L'articolo Android 9 Pie? Ecco gli smartphone che riceveranno l’aggiornamento proviene da TuttoAndroid.

Quali Smartphone Sony Xperia Riceveranno Android 9 Pie? : Ecco tutti gli Smartphone Sony Xperia che saranno sicuramente aggiornati ad Android 9 Pie. Aggiornamento Android 9 Pie per Smartphone Sony Xperia: ecco quelli compatibili Aggiornamento Android 9 Pie per Smartphone Sony Xperia Quando arriva Android 9 Pie sul tuo Smartphone Sony Xperia? Scopriamolo insieme grazie alle notizie ufficiali diffuse dall’azienda poco fa. LEGGI ANCHE: Il mio Smartphone […]

Smartphone Android in offerta oggi 8 agosto : Honor 10 - Xiaomi Mi A2 - Huawei P20 Pro e molti altri ancora : oggi in offerta ci sono Honor 10, Xiaomi Mi A2, Huawei P20 Pro, Samsung Galaxy Note 8 e Sony Xperia XZ2 Compact. Pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 8 agosto: Honor 10, Xiaomi Mi A2, Huawei P20 Pro e molti altri ancora proviene da TuttoAndroid.

Quali Smartphone Motorola Riceveranno Android 9 Pie? : Ecco tutti gli Smartphone Motorola che saranno sicuramente aggiornati ad Android 9 Pie. Aggiornamento Android 9 Pie per Smartphone Motorola: ecco quelli compatibili Aggiornamento Android 9 Pie per Smartphone Motorola Quando arriva Android 9 Pie sul tuo Smartphone Motorola? Scopriamolo insieme grazie alle notizie ufficiali diffuse dall’azienda poco fa. LEGGI ANCHE: Il mio Smartphone riceverà Android 9 Pie? […]

Android 9 Pie in arrivo da Motorola questo autunno : ecco gli Smartphone che verranno aggiornati : Motorola pubblica la lista degli smartphone che verranno aggiornati ad Android 9 Pie: si parte dal prossimo autunno. L'articolo Android 9 Pie in arrivo da Motorola questo autunno: ecco gli smartphone che verranno aggiornati proviene da TuttoAndroid.

Android 9 Pie blocca la possibilità di registrare chiamate su Smartphone senza root : La possibilità di effettuare la registrazione delle chiamate con gli smartphone senza root pare essere stata bloccata da Android 9 Pie. Ecco tutti i dettagli L'articolo Android 9 Pie blocca la possibilità di registrare chiamate su smartphone senza root proviene da TuttoAndroid.

Quali Smartphone Nokia Riceveranno Android 9 Pie? : Ecco tutti gli Smartphone Nokia che saranno sicuramente aggiornati ad Android 9 Pie. Aggiornamento Android 9 Pie per Smartphone Nokia: ecco quelli compatibili Aggiornamento Android 9 Pie per Smartphone Nokia Quando arriva Android 9 Pie sul tuo Smartphone Nokia? Scopriamolo insieme grazie alle notizie ufficiali diffuse dall’azienda poco fa. LEGGI ANCHE: Il mio Smartphone riceverà Android 9 Pie? […]

Download APK Fortnite per giocare su qualsiasi Smartphone Android : Scarica e installa Fortnite su qualsiasi smartphone Android, anche quelli non compatibili e non supportati ufficialmente. Download APK Fortnite [13 agosto 2018] Download ultimo APK Fortnite per Android funzionante E’ bastato pochissimo tempo affinché gli utenti più smanettoni siano entrati in mano del file APK di Fortnite per Android del Samsung Galaxy Note 9, e […]

Android : scoperte vulnerabilità nel firmware e app pre-installate di 25 Smartphone LG - Sony - ZTE e non solo : In un mondo sempre connesso soprattutto da dispositivi mobili, la sicurezza diventa un aspetto fondamentale da tenere sempre in considerazione, con l’aumento significativo delle minacce informatiche che prendono di mira i proprietari di smartphone cercando di carpire dati sensibili. Il lavoro degli esperti di sicurezza diventa quindi fondamentale per sviluppare sistemi di sicurezza che riescano ad impedire il diffondersi di malware. In ...