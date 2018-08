Sky Cinema | stasera la prima tv de «Il Tuttofare» con Sergio Castellitto

Lunedi 20 Agosto sui canali Sky Cinema HD : Il tuttofare A pochi mesi dall'uscita in sala, la commedia con Sergio Castellitto. Un giovane praticante in legge sogna un contratto in un prestigioso studio, ma finira' per mettersi in un mare di guai. (SKY Cinema UNO HD/canale 301 ore 21.15 e SKY Cinema HITS HD/canale 304 ore 21.45) La battaglia dei sessiEmma Stone e Steve Carell nel racconto di una leggendaria partita di tennis. 1973: Billie Jean King sfida l'ex campione Bobby Riggs ...

Venerdi 17 Agosto sui canali Sky Cinema HD : Sotto assedio - White House DownDurante una visita guidata dentro la Casa Bianca dell'aspirante agente della sicurezza Cale e sua figlia, un gruppo di uomini armati e ben coordinati conquista l'edificio e prende in ostaggio il presidente Sawyer, uccidendo o lasciando scappare tutti gli altri. Tutti tranne Cale, rimasto dentro per recuperare la figlia chiusa in bagno durante l'attacco. In breve Cale diventera' l'unica speranza del governo degli ...

Giovedi 16 Agosto sui canali Sky Cinema HD : Parlami d'amore E' il racconto di un ragazzo diciottenne che intraprende un viaggio dentro di se, per scoprire tutte le risposte ai perché che si pone, nonché la propria spiritualità e sessualità. (SKY Cinema UNO HD/canale 301 ore 21.15) L'equilibrioDon Giuseppe, parroco a Roma, chiede di essere trasferito nella sua terra d'origine, la Campania, e la sua richiesta viene accolta: prendera' il posto di Don Antonio, che ...

Mercoledi 15 Agosto sui canali Sky Cinema HD : L'equilibrioDon Giuseppe, parroco a Roma, chiede di essere trasferito nella sua terra d'origine, la Campania, e la sua richiesta viene accolta: prendera' il posto di Don Antonio, che sovrintende la parrocchia di un paesino del napoletano con grande entusiasmo, ed e' molto apprezzato dai fedeli. Appena arrivato Don Giuseppe si scontra con l'ostilita' di suor Antonietta, braccio destro di Don Antonio, e si imbatte in Assunta, una giovane donna che ...

Martedi 14 Agosto sui canali Sky Cinema HD : Io c'è A pochi mesi dalle sale, la commedia con Edoardo Leo, Margherita Buy e Giuseppe Battiston. Per risollevare le sorti della sua attivita', un albergatore fonda una nuova religione. (SKY Cinema UNO HD/canale 301 ore 21.15) Gold - La grande truffaMatthew McConaughey in un'avventura tratta da una storia vera. Un imprenditore sull'orlo del fallimento finanzia un geologo che sembra aver scoperto un enorme giacimento d'oro. (SKY ...

Nella mente di Robin Williams a 4 anni dalla morte - su Sky Cinema il doc della HBO : prosegui la letturaNella mente di Robin Williams a 4 anni dalla morte, su Sky Cinema il doc della HBO pubblicato su TVBlog.it 11 agosto 2018 10:00.

Sabato 11 Agosto sui canali Sky Cinema HD : Commediasexi L’onorevole Massimo Bonfili (Paolo Bonolis), attualmente impegnato nell’elaborare una riforma del diritto di famiglia, ha moglie, due figlie e una abitazione altoborghese. Ha però anche un’amante, Martina, una splendida attricetta che lui ha molto aiutato a trovare un suo spazio nel mondo dello spettacolo. C’è però il rischio di essere scoperto e Bonfili non se lo può permettere, ...

"Come inside my mind" - il documentario dedicato a Robin Williams in onda su Sky Cinema Stars : Robin il genio, il gentile; Robin che non diceva mai di no, che si rinchiudeva nel camerino dopo gli spettacoli, che collassava grondando sudore, zittendosi, ammutolendosi; che anche dopo un infarto ...