Si scia sull’erba in Valtellina | torna la Coppa del Mondo a Santa Caterina Valfurva

(Di lunedì 20 agosto 2018)mondiale, in estate come in inverno. Infatti, dopo il successo del 2016 e del 2017, la località turistica dell’Altaha il piacere di annunciare l’organizzazione, per la terza volta in provincia di Sondrio, in collaborazione con Cancro Primo Aiuto ONLUS e con il contributo di Regione Lombardia, Autotorino ed Emme Esse MS, di due gare spettacolari dideldi sci d’erba, previste per venerdì 31 agosto e sabato 1° settembre 2018. Quattro le manche di slalom sprint che si disputeranno sulla pista “Cevedale”, in località “La Fonte”, teatro nel 1985 dei Campionati deldi sci alpino, nelle quali si sfideranno i migliori atleti maschili e femminili della specialità. Spettacolo puro, curioso ed emozionante per il pubblico che, come di consueto, potrà assistere gratuitamente alle competizioni allo Ski Stadium, in centro al paese. Ma, ...