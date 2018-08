Si addormenta in aereo | al risveglio scopre che un uomo le aveva slacciato gli abiti e la

huffingtonpost

(Di lunedì 20 agosto 2018) Un, accusato di aver spogliato e palpato una donna mentre erata su un volo della Spirit Airlines, potrebbe trascorrere il resto dei suoi giorni in prigione. Stando a quanto riportato dalla CNN, l'indiano Prabhu Ramamoorthy, 35 anni, è stato accusato di molestia sessuale e, secondo il tribunale del Michigan, rischia l'ergastolo: la sentenza definitiva è prevista per dicembre.L'si trova negli Stati Uniti con un visto e, una volta stabilita la sua pena, sarà rimpatriato. Il reato di cui si è reso protagonista non è nuovo: nonostante sia difficile stabilire la frequenza delle molestie sessuali a bordo, secondo un report dell'FBI sono aumentate del 66% dal 2014 al 2017.L'episodio è accaduto a gennaio, nel corso di un volo Las Vegas-Detroit. Una donna di 22 anni ha raccontato di essersita contro il finestrino. Quando si ...