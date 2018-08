Shenmue III | domani un nuovo annuncio in occasione dell' inizio della Gamescom 2018

eurogamer

(Di lunedì 20 agosto 2018) Come già sottolineato un paio di giorni fa, la cerimonia di aperturasarà caratterizzata da annunci da parte di compagnie di primo piano come Ubisoft, Square Enix, THQ Nordic, Dontnod Entertainment, Koch Media e Deep Silver ma a quanto pare le novità non finiscono qui.Gematsu ha segnalato che durante la cerimonia di aperturaci sarà spazio anche per undedicato aIII. Non sappiamo esattamente di cosa si tratti ma l'rivela che sicuramente verrà mostrato unvideo. "C'è unriguardanteIII pianificato per il giorno inaugurale, martedì 21 agosto tra le 11 e le 13. Il director, Yu Suzuki, non sarà presente ma abbiamo messo insieme un video in, un video che attualmente stiamo completando con gli ultimi ritocchi e perfezionamenti". Read more…