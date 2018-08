Serie A | le pagelle di Sassuolo-Inter | errore di Icardi in zona-gol

Blastingnews

(Di lunedì 20 agosto 2018) Dopo la sfidadella prima giornata diA, voti esono decisamente deludenti per i nerazzurri. Purtroppo dopo la sconfitta, seppur di misura, i ragazzi di Luciano Spalletti hanno ricevuto molte critiche per via di una prestazione deludente. Il peggiore in campo è stato Dalbert, un parere che vede concordi i maggiori quotidiani sportivi tra cui la Gazzetta dello Sport e Tuttosport. Al di sopra della sufficienza, invece, il portiere Handanovic e Ivan Perisic che è subentrato nella ripresa proprio allo spento Dalbert, con il conseguente spostamento di Asamoah in posizione più arretrata. Dalbert è stato il peggiore, debutto sottotono per Lautaro I tifosi nerazzurri si aspettavano di vedere tutta un'altra partita durante. Dopo il mercato in grande stile, tutti si aspettavano di più. Il debutto di Lautaro Martinez si è rivelato abbastanza mediocre ...