Serie A | il ciclone Atalanta colpisce il Frosinone | 4-0 Doppietta del Papu Gomez

(Di martedì 21 agosto 2018) La prima giornata del campionato diA 2017-18 si chiude con un’che travolge il neopromosso e rivoluzionatoper 4-0 nel primo “monday night” di questa stagione. A segno il “con una, il neo-acquisto Pasalic e l’olandese Hateboer. I bergamaschi sono in grande forma e danno segnali positivi in vista del playoff di Europa League di giovedì sera contro il Copenhagen. Negli altri campi, ieri nel pomeriggio la Roma ha espugnato lo Stadio Grande Torino per 1-0 grazie a una rete all’89° minuto siglata da Edin Dzeko (con assist del neo-acquisto Kluivert), mentre in serata l’Inter cade al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo: fatale un rigore siglato da Berardi. La SPAL vince il derby emiliano contro il Bologna per 1-0 (decide l’ex atalantino Kurtic), mentre l’Empoli di Andreazzoli sconfigge per 2-0 il Cagliari celebrando il ritorno in ...