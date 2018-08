Serie A | furia Torino | ' Partita spostata dagli arbitri | mancata equità di giudizio'

'Fascia di capitano uguale per tutti in Serie A' : la decisione della Lega fa infuriare il Papu Gomez : Papu Gomez è stato sempre attento alla sua fascia da capitano, spesso colorata e ricca di messaggi e ricordi della sua infanzia tutto ciò dovrà cessare 'Oggi sono molto dispiaciuto perché ho ricevuto ...

“Fascia di capitano uguale per tutti in Serie A” : la decisione della Lega fa infuriare il Papu Gomez : Papu Gomez è stato sempre attento alla sua fascia da capitano, spesso colorata e ricca di messaggi e ricordi della sua infanzia… tutto ciò dovrà cessare “Oggi sono molto dispiaciuto perché ho ricevuto il comunicato della Lega Serie A dove spiegano che da quest’anno nessun giocatore potrà più personalizzare le PROPRIE fasce. Due anni fa, quando nessuno aveva mai fatto caso alle fasce, ho avuto questa bellissima idea di creare ...

Serie B a 19 - furia Lo Monaco : 'Qui scoppia la rivoluzione! : Pietro Lo Monaco , amministratore delegato del Catania , dice la sua dopo la decisione della Lega di B di costruire un campionato a 19 squadre. Queste le sue parole a la Gazzetta dello Sport : 'Siamo alla follia pura, è incredibile. Qui scoppia la rivoluzione: stanno cambiando le regole dei campionato e non capisco per quale motivo. Abbiamo il diritto di disputare la Serie B e non ...

Furia De Laurentiis contro la Lega : nel mirino il calendario della Serie A : De Laurentiis non ci sta e tuona contro il calendario del prossimo campionato di Serie A, nel suo mirino la Lega “Bisognava tenere conto delle prime quattro squadre del campionato. Roma, Juve, Inter e Napoli non dovevano affrontarsi tra di loro nel turno successivo o prima della Champions League, mi sembra un fatto normalissimo. Invece la Lega non ha tenuto conto di ciò, secondo me ha fatto il suo tempo”. Il presidente del ...

Luigi Di Maio fa infuriare i club di Serie A : il ‘provvedimento’ che ha fatto discutere : Il nuovo Governo ha in mente un provvedimento, Luigi Di Maio ha intenzione di vietare la pubblicità del gioco d’azzardo, i club di Serie A sono in rivolta, questo infatti vorrebbe dire mandare in fumo i contratti di sponsorizzazione con le agenzie di scommesse. Secondo il ReportCalcio in Serie A su un totale di 681 accordi di sponsorizzazioni il 2% riguarda il betting. All’estero l’incidenza maggiore si verifica in ...