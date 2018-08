Serie A | Empoli primo in classifica | i segreti di Andreazzoli

Salutate la capolista - l’Empoli guida il campionato di Serie A : continua la favola della squadra di Andreazzoli : Il campionato di Serie A è iniziato con il botto, la prima giornata ha regalato importanti indicazioni per il proseguo del torneo. Avvio super per l’Empoli che davanti al pubblico amico ha dominato lo scontro salvezza contro il Cagliari, netto 2-0 che non permette repliche grazie alle reti di Krunic e di bomber Caputo. Dopo la merita promozione la squadra di Andreazzoli si conferma anche in Serie A e adesso guida anche la classifica ...

Video/ Empoli Cagliari (2-0) : highlights e gol della partita (Serie A - 1^ giornata) : Video Empoli Cagliari (2-0): highlights e gol della partita, valida per la 1^ giornata di Serie A. Le immagini salienti della sfida al Castellani. Decidono le reti di Rade Krunic e Caputo(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 10:04:00 GMT)

Per l’Empoli di Andreazzoli arrivano i primi 3 punti in Serie A : Per la squadra di Andreazzoli arrivano i primi 3 punti nel giorno del ritorno in A. Decidono i gol di

Serie A - Empoli-Cagliari : 2-0. Il tabellino : Empoli-Cagliari: 2-0 , Primo tempo 1-0, MARCATORI : Krunic, E, al 14' pt.; Caputo, E, al 6' s.t. EMPOLI, 4-3-1-2, Terracciano, Di Lorenzo, Rasmussen, Silvestre, Antonelli, dal 27' s.t. Pasqual,; ...

Serie A - Empoli-Cagliari 2-0 : Krunic e Caputo stendono i sardi : Per l'Empoli di Andreazzoli arrivano i primi preziosissimi 3 punti nel giorno del ritorno in A. Decidono i gol di Krunic nel primo tempo e di Caputo nella ripresa. I toscani rovinano così il debutto ...

Serie A - 1^ giornata : Dzeko fa volare la Roma. Inter al tappeto. Crollo Cagliari - ride l’Empoli : Dzeko FA volare LA ROMA- In attesa di Atalanta-Frosinone, 1^ giornata di Serie A che va in archivio. Roma sbanca Torino grazie ad un gol di Dzeko all’ultimo respiro. Super gol dell’attaccante bosniaco: sinistro al volo ad incrociare sul palo lontano della porta difesa da Sirigu. Primi tre punti per i giallorossi, primo passo falso […] L'articolo Serie A, 1^ giornata: Dzeko fa volare la Roma. Inter al tappeto. Crollo Cagliari, ...

Serie A - L'Empoli comincia alla grande : battuto il Cagliari 2-0 : Il tabellino del match Le formazioni ufficiali del match La cronaca del match QUI EMPOLI Qualche dubbio per Andreazzoli in vista dell'esordio in Serie A. Il modulo sarà lo stesso della scorsa ...

Risultati Serie A e la classifica dopo la 1^ giornata : clamorosa debacle dell’Inter contro il Sassuolo - inizio con il botto per Spal e Empoli [FOTO] : 1/26 af/LaPresse ...

Serie A - la battaglia salvezza è già iniziata : acuto della Spal - ottima Empoli - che delusione il Bologna di Inzaghi : Serata vivace in Serie A per quanto concerne la corsa salvezza, con diversi club impegnati in scontri che potrebbero essere definiti già “diretti” E’ stata una serata ‘dedicata’ alla corsa salvezza in Serie A. Ancora le dinamiche del campionato sono da definire, ma orientativamente si conoscono i nomi dei club che dovranno sudare per spuntarla nella bagarre in coda alla classifica. Quest’oggi, parlando ...

Empoli-Cagliari - Serie A 2018/2019 : formazioni ufficiali e partita in diretta live : Empoli-Cagliari, 1ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Serie A : la Roma va a Torino - il Bologna affronta la Spal e l'Empoli sfida il Cagliari : Il campionato di calcio è già iniziato e le partite di ieri ci hanno regalato grandi emozioni. Oggi, domenica 19 agosto, possiamo assistere ad altre cinque gare con squadre agguerrite che scenderanno in campo con la voglia di conquistare tre punti importantissimi per iniziare col piede giusto. Il calendario non prevede la partita delle ore 12 e quella delle ore 15, infatti la prima squadra a giocare sarà la Roma di Di Francesco contro il Torino ...

Serie A Bologna-Spal e Empoli-Cagliari - probabili formazioni e tempo reale alle 20.30. Dove vederle in tv : TV : Sky Sport Serie A, Sky Sport 252 Diretta Bologna-Spal Diretta Empoli-Cagliari Diretta Serie A Bologna spal Empoli Cagliari Tutte le notizie di Serie A Per approfondire

Serie A Cagliari - Maran : «Empoli insidioso - avrà una motivazione in più» : Cagliari - L'allenatore del Cagliari , Rolando Maran , ha parlato ai microfoni rossoblu alla vigilia dell'esordio dei sardi contro l' Empoli al Castellani: "Le neopromosse hanno una motivazione in più,...

Serie A 2018-19 - le probabili formazioni tipo di Empoli e Frosinone : La Serie A 2018-19 sta per iniziare e alcune formazioni come Empoli e Frosinone sono ancora a caccia dei giusti rinforzi per puntare alla salvezza. Le due neopromosse (insieme al Parma) hanno finora fatto degli ottimi innesti, ma fino al 17 agosto c'è ancora tempo per prendere qualche rinforzo. Vediamo al momento comunque quali sarebbero le formazioni tipo di Empoli e Frosinone in vista del prossimo campionato. Empoli con il trequartista La ...