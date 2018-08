Serie A Cagliari | Ceppitelli ko | lesione muscolare

Video/ Empoli Cagliari (2-0) : highlights e gol della partita (Serie A - 1^ giornata) : Video Empoli Cagliari (2-0): highlights e gol della partita, valida per la 1^ giornata di Serie A. Le immagini salienti della sfida al Castellani. Decidono le reti di Rade Krunic e Caputo(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 10:04:00 GMT)

Serie A - Empoli-Cagliari : 2-0. Il tabellino : Empoli-Cagliari: 2-0 , Primo tempo 1-0, MARCATORI : Krunic, E, al 14' pt.; Caputo, E, al 6' s.t. EMPOLI, 4-3-1-2, Terracciano, Di Lorenzo, Rasmussen, Silvestre, Antonelli, dal 27' s.t. Pasqual,; ...

Serie A - 1^ giornata : Dzeko fa volare la Roma. Inter al tappeto. Crollo Cagliari - ride l’Empoli : Dzeko FA volare LA ROMA- In attesa di Atalanta-Frosinone, 1^ giornata di Serie A che va in archivio. Roma sbanca Torino grazie ad un gol di Dzeko all’ultimo respiro. Super gol dell’attaccante bosniaco: sinistro al volo ad incrociare sul palo lontano della porta difesa da Sirigu. Primi tre punti per i giallorossi, primo passo falso […] L'articolo Serie A, 1^ giornata: Dzeko fa volare la Roma. Inter al tappeto. Crollo Cagliari, ...

Serie A 2018-2019 - risultati prima giornata e classifica : crollo Inter col Sassuolo - vincono le altre big - ok SPAL e Cagliari : Serata con quattro partite valide per la prima giornata della Serie A 2018-2019. Oltre alla sconfitta dell’Inter sul campo del Sassuolo (decide Berardi su calcio di rigore), si sono materializzate due vittorie e un pareggio. L’Empoli ha sconfitto il Cagliari per 2-0: al 14′ Krunic insacca il cross deviato di Zajc, al 52′ il gol di Caputo che concretizza ancora l’invito di Zajc. La SPAL ha vinto il derby col Bologna ...

Serie A : la Roma va a Torino - il Bologna affronta la Spal e l'Empoli sfida il Cagliari : Il campionato di calcio è già iniziato e le partite di ieri ci hanno regalato grandi emozioni. Oggi, domenica 19 agosto, possiamo assistere ad altre cinque gare con squadre agguerrite che scenderanno in campo con la voglia di conquistare tre punti importantissimi per iniziare col piede giusto. Il calendario non prevede la partita delle ore 12 e quella delle ore 15, infatti la prima squadra a giocare sarà la Roma di Di Francesco contro il Torino ...

Serie A Bologna-Spal e Empoli-Cagliari - probabili formazioni e tempo reale alle 20.30. Dove vederle in tv : TV : Sky Sport Serie A, Sky Sport 252 Diretta Bologna-Spal Diretta Empoli-Cagliari Diretta Serie A Bologna spal Empoli Cagliari Tutte le notizie di Serie A Per approfondire

Serie A Cagliari - Maran : «Empoli insidioso - avrà una motivazione in più» : Cagliari - L'allenatore del Cagliari , Rolando Maran , ha parlato ai microfoni rossoblu alla vigilia dell'esordio dei sardi contro l' Empoli al Castellani: "Le neopromosse hanno una motivazione in più,...

Cagliari : Deiola nel mirino di un club di Serie B : Secondo Sky Sport , il Cagliari si appresta a cedere il centrocampista classe '95 Alessandro Deiola, finito nel mirino del Brescia . Sono già partiti i primi contatti tra i club.

Coppa Italia - entrano in scena i club di Serie A : vola il Sassuolo - vincono Samp e Cagliari - crolla il Parma : Coppa Italia, vince e convince il nuovo Sassuolo di mister De Zerbi, un po’ striminzita invece la vittoria della Sampdoria contro la Viterbese Coppa Italia, sono entrate i scena le squadre di Serie A. Questa sera la maggior parte dei club del massimo campionato hanno preso parte alla competizione, dando spunti importanti ad una settimana dall’inizio della Serie A. Il Sassuolo ha convinto forse più di tutte le altre ...

Sorteggio Calendario Serie A : per Napoli - Cagliari e Frosinone la prima sarà fuori casa : L'evento potrà essere seguito in diretta su Sky Sport Uno e su Sky Sport ICC, canale 208 rinominato così per tutta la durata dell'International Champions Cup e che dal 12 agosto tornerà a chiamarsi ...

Serie A - domani alle 19 la presentazione dei calendari : Napoli - Cagliari e Frosinone cominceranno fuori casa : Napoli, Cagliari e Frosinone cominceranno la Serie A fuori casa per indisponibilità dei relativi stadi, oggetto di lavori di adeguamento. Anche di questo si terrà conto nella compilazione del ...