Partenza boom dell'che in casa travolge 4-0 ilnel posticipo della prima giornata. Avvio subito forte dei bergamaschi che mettono in difficoltà i ciociari, anche se la prima occasione la crea Ciano in contropiede col palo a salvare Gollini (11').in vantaggio al 14': da Toloi a Gomez, il 'papu' stoppa di destro, poi di sinistroSportiello. A inizio ripresa il raddoppio:assist di Gomez per Hateboer (48').Stesso copione nel 3-0 al 61': dall'argentino a Pasalic.Al 92' Gomez firma doppietta e 4-0.(Di lunedì 20 agosto 2018)