Sekiro | Shadows Die Twice uscirà a marzo 2019 | rivelata la data di lancio

Activision svela la line-up per la Gamescom 2018 : tra i protagonisti Sekiro : Shadows Die Twice e Call of Duty : Black Ops 4 : Anche se l'E3 2018 si è concluso poco tempo fa, abbiamo un'altra enorme e importante manifestazione letteralmente dietro l'angolo: la Gamescom di Colonia. A partire da martedì 21 agosto 2018, tantissimi publisher di tutto il mondo si incontreranno per mostrare i loro nuovi giochi in arrivo. Oggi, grazie alla segnalazione di Dualshockers, apprendiamo che Activision ha annunciato la sua line-up per l'evento.La sorpresa più grande è che Sekiro: ...

Sekiro : Shadows Die Twice : From Software non comprometterà la sua visione per attrarre un particolare tipo di giocatore : Sekiro: Shadows Die Twice, il prossimo atteso gioco targato From Software, è stato rivelato all'E3 2018 e, a parte la solita eccitazione per un gioco proveniente da uno sviluppatore tanto amato, si è creato un certo livello di apprensione per la loro partnership con Activision.Da allora, alcune persone hanno espresso dubbi sul fatto che Activision potrebbe tentare di rendere più accessibile il gioco di From Software, il che sarebbe enormemente ...

Una nuova serie di immagini per Sekiro : Shadows Die Twice : Sekiro: Shadows Die Twice è il nuovo atteso titolo di From Software, che, innanzitutto, promette una eccitante evoluzione della ben conosciuta formula dei Souls. L'uscita del gioco è programmata per il prossimo anno, tuttavia possiamo tornare a vedere più da vicino il titolo grazie a delle nuove immagini.Come riporta DSOGaming, Activision ha rilasciato alcuni nuovi screenshot dedicati all'RPG d'azione in cui i giocatori assumeranno il ruolo di ...

Nuovi dettagli su Sekiro : Shadows Die Twice riguardo gameplay e molto altro ancora : In occasione dell'Animation-Comic-Game di Hong Kong vi è stato modo di tenere una dimostrazione del gioco, una presentazione blindata con posti limitati a cui solamente 9 o 10 fortunati hanno avuto modo di partecipare.Come riporta Siliconera, la presentazione a porte chiuse ha mostrato novità come l'utilizzo di pugnali da lancio, la possibilità di uccisioni furtive, e altro ancora. Ecco tutte le novità emerse:Cosa ne pensate di queste ...

Sekiro Shadows Die Twice : Nuovi dettagli in Anteprima : Durante l’Animation Comic Game che si è tenuto a Hong Kong, i pochi fortunati che hanno avuto la possibilità di assistere ad una dimostrazione di Sekiro: Shadows Die Twice a porte chiuse, hanno divulgato sulla rete interessanti informazioni che vogliamo condividere con voi. Nuovi dettagli per Sekiro da un evento a porte chiuse Di seguito le poche ma interessanti informazioni: Il gameplay mostrato inizia con il protagonista ...

Sekiro Shadows Die Twice potrebbe ricevere la modalità New Game Plus : I fan di Sekiro Shadows Die Twice sono in trepidante attesa per il nuovo gioco di Miyazaki, un'attesa che diventa ancora più eccitante grazie alla possibile inclusione nel titolo della modalità New Game Plus. In una recente intervista con Playm.de, il director di From Software Hidetaka Miyazaki, ha fatto più luce sul suo atteso progetto, discutendo della possibile modalità. Ora, durante la conversazione, Miyazaki non ha confermato la New Game ...

Il gameplay di Sekiro : Shadows Die Twice sarà mostrato alla PlayStation Experience di agosto : Tutti coloro che sperano di vedere il gameplay di Sekiro: Shadows Die Twice potrebbero presto esaudire il loro desiderio, visto che il gioco sarà protagonista dell'evento Sony PlayStation Experience (PSX) per il Sudest asiatico.Come segnala VG247.com, la PSX Southeast Asia si svolge dal 18 al 19 agosto a Bangkok, in Tailandia e Sekiro è elencato come uno dei "titoli giocabili" allo show.Sirus Gaming riferisce inoltre che i partecipanti stanno ...

Sekiro : Shadows Die Twice avrà anche presenze oscure e ultraterrene : Sekiro: Shadows Die Twice vuole tracciare una linea di demarcazione netta tra i precedenti titoli "soulslike" che hanno reso tanto celebre lo studio, e questo imminente Sekiro: Shadows Die Twice.Come riporta Resetera infatti lo studio non vuole appiattire l'universo creativo offerto da From Software, per cui oltre alle differenze in termini di mero gameplay, vi saranno anche differenze riguardo l'ambientazione in cui l'universo di gioco è stato ...

Sekiro : Shadows Die Twice promette una eccitante evoluzione della formula dei Souls - articolo : Sekiro: Shadows Die Twice non è esattamente un reskin di Dark Souls in salsa ninja. Tanto per iniziare il protagonista di Sekiro è un personaggio prestabilito, non un avatar personalizzabile come i precedenti titoli From Software. Questo particolare personaggio giocabile è un ninja che ha giurato di proteggere un giovane lord, il ragazzino di dieci anni visibile nel trailer di annuncio di Sekiro. C'è qualcosa di speciale legato a questo bambino ...

Sekiro Shadows Die Twice : Miyazaki parla della resurrezione : In una recente intervista, Hidetaka Miyazaki è tornato a parlare di Sekiro Shadows Die Twice, soffermandosi su una delle caratteristiche che rende il titolo unico nel suo genere, la possibilità di resuscitare. La resurrezione secondo Miyazaki in Sekiro I ninja a differenza dei cavalieri non possono subire troppi danni, non vestono una corposa armatura, corrono immensi rischi e sono molto vulnerabili, un piccolo errore ...

Rivelati alcuni misteri di Sekiro : Shadows Die Twice : Sekiro: Shadows Die Twice in qesti giorni sta facendo parlare sempre più di sé, Hidetaka Miyazaki si è lasciato andare abbastanza riguardo al gioco riporta VG247, l'ultima notizia è che anche i giocatori meno abili potranno portare a termine il gioco utilizzando l'ingegno e la strategia.Miyazaki si è inoltre sbottonato riguardo il protagonista dell'attesissimo nuovo titolo di From Software, sentiamo le sue parole: "Se si decide di fare un gioco ...

In Sekiro : Shadows Die Twice anche i giocatori meno abili potranno avere la meglio usando la strategia : Sekiro: Shadows Die Twice torna a far parlare di sé in seguito alle recenti dichiarazioni di Hidetaka Miyazaki.In occasione di un'intervista rilasciata a PlayStation Blog il maestro giapponese si è lasciato andare in interessanti rivelaizoni riguardo il sistema di combattimento del gioco, nonché riguardo al suo gameplay.Stando a quanto ha dichiarato, il gioco offrirà una gamma di armi e strategie per poter avere la meglio nelle battaglie e ...

Sekiro : Shadows Die Twice ha ricevuto il supporto di Activision durante lo sviluppo : Sekiro: Shadows Die Twice è stato annunciato all'E3 da parte di From Software, eppure è stato annunciato che il gioco riceverà anche il supporto di Activision per quanto riguarda alcuni aspetti dello sviluppo, riporta Gamingbolt.Sekiro: Shadows Die Twice come già sappiamo si diversificherà dai precedenti titoli dello studio giapponese in quanto si tratterà di un gioco action e non di un RPG, ad ogni modo Hidetaka Miyazaki ha garantito che la ...

Sekiro Shadows Dice Twice : Activision si occuperà del Tutorial : E dopo avervi parlato di Ghost of Tsushima, condividendo con voi nuove informazioni diffuse da Sucker Punck, è il turno di Sekiro: Shadows Dice Twice, in fase di sviluppo presso From Software e previsto per il 2019 su PC, PS4 e Xbox One. Sekiro: Activision si occuperà del Tutorial Hidetaka Miyazaki, in una recente intervista ha affermato: Ebbene si, ad occuparsi del Tutorial sarà la stessa Activision, la quale ...