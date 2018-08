Scuola | meno bocciati | ma aumentano gli studenti che devono recuperare almeno una materia

Scuola : il nuovo governo bandirà dei nuovi Tfa Sostegno per almeno 5000 posti : Sul Sostegno si gioca una partita molto importante per il futuro della Scuola pubblica italiana. Gli attuali organici sono insufficienti a coprire la domanda nazionale. A fronte di 254mila studenti con disabilità ci sono 139mila docenti di Sostegno .? All’interno di questo contingente 88mila sono di ruolo e 51 mila a tempo determinato, inclusi i circa […] L'articolo Scuola : il nuovo governo bandirà dei nuovi Tfa Sostegno per almeno ...

Almeno 48 persone sono state uccise in un attentato suicida davanti a una Scuola di Kabul - in Afghanistan : Almeno 48 persone sono state uccise mercoledì in un attentato suicida davanti a una scuola di Kabul, in Afghanistan. Decine di persone sono state ferite. La polizia ha confermato che l’attentatore fosse da solo e che fosse entrato a piedi The post Almeno 48 persone sono state uccise in un attentato suicida davanti a una scuola di Kabul, in Afghanistan appeared first on Il Post.