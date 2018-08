Scontro tra Salvini e Toninelli | La Diciotti non attraccherà

Migranti : Carfagna - errori sinistra ma Scontro con Ue non porta da nessuna parte : ... - ?Ancora un braccio di ferro tra l'Italia, gli altri Paesi meno generosi e l'Ue: di nuovo richiedenti asilo su una nave italiana, la Diciotti, trasformati in strumento di pressione politica. Il ...

Scontro tra auto a Foiano : lievi ferite per mamma e bimbo di 8 anni : Incidente questa mattina a Foiano della Chiana. Erano le 10,30 quando in via del Filo h 10.30 due auto si sono scontrate. Sul posto sono accorse automedica e ambulanza ed è stato allertato anche l'...

I 177 della nave Diciotti restano ancora in mare. Scontro tra Italia e Malta : La nave militare Italiana Diciotti, col suo carico di 177 somali ed eritrei, resta ancora in mare davanti a Lampedusa come sta facendo ormai da quattro giorni. Non sarà un porto Italiano ad accogliere i migranti soccorsi in un'operazione della nostra Guardia costiera in acque maltesi, assicura il ministro dell'Interno Matteo Salvini. Che alza il livello dello Scontro con Malta, dopo che La Valletta nei giorni scorsi ha negato l'attracco, e ...

Scontro tra pullman e 4 auto in A14 - fino a 10 km di code a Vasto in direzione Bologna : Sulla A14 Bologna-Taranto, poco dopo le 11.30, è avvenuto un incidente nel tratto compreso tra Vasto nord e Val di Sangro in direzione di Bologna. Nello Scontro sono rimaste coinvolte quattro auto ed ...

Incidente sulla A14 : Scontro tra 4 auto e un pullman - 3 feriti e 10 km di coda : autostrade per l’Italia rende noto che, sulla A14 Bologna-Taranto, poco dopo le ore 11:30, si è verificato un Incidente nel tratto compreso tra Vasto nord e Val di Sangro in direzione di Bologna. Sono rimaste coinvolte quattro autovetture e un pullman, i cui passeggeri sono stati fatti salire su un’unità sostitutiva. Al momento si registrano tre feriti. Il traffico scorre su una delle due corsie disponibili e si registrano 10 ...

Diciotti - tra Malta e Italia Scontro sui 177 a bordo. Salvini : 'Ue si svegli o li riportiamo in Libia' : Nuovo braccio di ferro in corso tra Italia e Malta . Per i 177 migranti a bordo della nave 'Diciotti' 'l'unica soluzione finale è di sbarcarli a Lampedusa o in un porto Italiano. Se l'Italia vuole ...

Tennis - Masters 1000 Cincinnati 2018 : Federer vs Djokovic - atto 46. Quarto Scontro in Finale negli States tra i due rivali : E siamo al 46° atto. Roger Federer e Novak Djokovic tornano a confrontarsi a due anni e mezzo di distanza dall’ultima volta: semiFinale degli Australian Open 2016 e vittoria di Nole in quattro set (6-1 6-2 3-6 6-3). Di acqua ne è passata sotto i ponti e da un lato Roger è tornato a graffiare nell’ultimo biennio conquistando l’edizione 2017 e 2018 di Melbourne e quella 2017 di Wimbledon; dall’altro il serbo, dopo i tanti ...

Chievo - Sorrentino in ospedale dopo lo Scontro con CR7 : sospetto trauma cranico : Paura in campo per il portiere gialloblù, ma la moglie tranquillizza tutti con una foto su Instagram

Genova - Giovanni Toti super commissario : Scontro tra Lega e M5s. Slitta il consiglio dei ministri : Mentre restano delle divisioni tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini sulla revoca della concessione ad Autostrade dopo il disastro del ponte Morandi crollato a Genova , i due vicepremier e il presidente ...

Scontro tra auto e motociclo sulla Tangenziale - conducente della due ruote in Codice Rosso al "Fazzi" - : Ancora un sinistro sulle strade del Salento e, questa volta, scenario dell'incidente la Tangenziale Ovest di Lecce. Intorno alle ore 10.00 della mattinata di oggi, per cause ancora da chiarire presso ...