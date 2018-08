Sciopero nazionale del trasporto aereo 24 ore il 10-11 settembre 2018

Treni - Sciopero nazionale del gruppo Fs il 21-22 luglio : Alcune sigle sindacali autonome hanno proclamato uno sciopero nazionale di 24 ore dei dipendenti del gruppo Fs Italiane. La mobilitazione è prevista dalle 21 di sabato 21 luglio alle 21 di domenica 22 ...

Bomba Italiaonline per Di Maio Scatta lo Sciopero nazionale Licenziamento per 330 dipendenti : Dopo una lunga trattativa partita il 20 marzo, se non si troverà entro il 2 luglio un accordo al Dicastero di via Fornovo fra l'azienda e il sindacato sugli esuberi, la mattina successiva potrebbero Scattare le lettere di Licenziamento per 400 lavoratori della web company Segui su affaritaliani.it

Sciopero nazionale trasporti. 8 giugno… venerdì nero : venerdì 8 Luglio 2018 si prospetta una giornata nera per i pendolari e viaggiatori Italiani, dai treni ai voli. Il ministero dei trasporti da notizia di uno Sciopero ferroviario di 8 ore proclamato dalle associazioni di categoria CUB trasporti, Cobas lavoro privato, Adl Cobas, Si Cobas, SGB dalle 22:00 di giovedì 7 giugno alle 6:00 di venerdì 8 giugno. Quindi, come si legge nel comunicato, viaggeranno tutti i treni in partenza entro le ore ...

