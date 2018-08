Scarica Video Gratuiti da oltre 100 siti web e Convertili

Scarica Musica Mp3 e Video da oltre 1000 siti : Scarica Musica Mp3 e Video da oltre 1000 siti AnyMusic è il miglio downloader con oltre 1000 siti supportati. Allo stesso tempo, è anche un music downloader poiché funziona perfettamente come convertitore, Video HD downloader e riproduttore Musicale. Features Scopri la Musica Gratuita. Ricerca semplicemente una canzone, un artista, un album, una playlist oppure un collegamento, […]

video-download.co Non Permette Più Di Scaricare Video Da YouTube : Dopo la chiusura del sito YouTube-MP3, anche il portale Video-download.co non Permette più di Scaricare Video e audio da YouTube. Che fine faranno gli altri? Scaricare Video e Audio YouTube con Video-download.co non è più possibile Brutte notizie per gli utenti del web: come avevamo anticipato nei nostri precedenti articoli, continua la progressiva chiusura di tutti i […]

Come Scaricare i video da Video Mediaset Play : Vi sarà capitato sicuramente di non aver potuto seguire il vostro telefilm o show televisivo preferito in diretta sui canali Mediaset e, probabilmente, vi siete recati sul sito Video Mediaset Play per poterveli gustare comodamente da PC. Purtroppo una soluzione del genere impone che dobbiate essere connessi ad Internet per riprodurre in streaming l’evento televisivo, e tutti sappiamo Come Video Mediaset richieda dei componenti aggiuntivi ...

Il racconto di Donna : “Ho scoperto che mio marito era pedofilo e Scaricava video di abusi sessuali sui neonati” : Una Donna di 38 anni ha scoperto di avere un marito pedofilo quando la polizia ha effettuato un blitz nel suo appartamento: l'uomo scaricava video di bambini (di meno di 18 mesi) abusati sessualmente. L'uomo era stato imprigionato ma dopo soli otto mesi è tornato libero. "Mi disgusta ancora sapere che il padre dei miei figli è pericoloso".Continua a leggere

Pontendera - incendio a Gello/ Video ultime notizie : colonna di fumo nero visibile da km - brucia la diScarica? : Pontendera, incendio a Gello, Video ultime notizie: colonna di fumo nero visibile da km, brucia la discarica? Paura in Toscana dove vi sono delle fiamme nell'area industriale di Gello(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 21:05:00 GMT)

Addio Ai Siti Che Permettono Di Scaricare Video Da YouTube? : I Siti che Permettono di Scaricare Video, audio, canzoni ed MP3 da YouTube stanno pian piano chiudendo i battenti: Addio a Video-download.co, EasyLoad and PickVideo Non sarà più possibile Scaricare Video, audio, MP3 e canzoni da YouTube? Brutte notizie per tutti quelli che sono abituati a Scaricare Video, audio, musica ed MP3 gratis da YouTube utilizzando i tantissimi […]

WhatsApp - ecco le videochiamate fino a quattro persone : come Scaricare la novità : WhatsApp ha annunciato il lancio di una nuova funzione che consentira' di effettuare videochiamate di gruppo. Non solo notizie riguardanti tentativi di truffe [VIDEO], quindi, per la più diffusa applicazione di messaggistica gratuita, ma anche il rilascio di nuove funzioni destinate ad accrescere il gia' notevole successo del robottino verde. Ad oggi, le videochiamate di gruppo sono gia' possibili per un gruppo limitato di utenti, ma presto ...