Sassuolo-Inter | le probabili formazioni | Vrsaljko | Perisic | Keita e Skriniar in panchina

Sassuolo-Inter - De Zerbi : "Boateng? Valore aggiunto. E Berardi..." : Il suo Sassuolo è stata la sorpresa più piacevole di questa prima giornata di Serie A. Roberto De Zerbi si gode il successo contro l'Inter all'esordio sulla panchina dei neroverdi: "Sono contento per ...

Il Sassuolo stende l’Inter grazie al rigore di Berardi - sui social non mancano gli sfottò [GALLERY] : Nerazzurri sconfitti all’esordio contro il Sassuolo, sui social impazzano già i primi sfottò nei confronti dei nerazzurri L’Inter perde la prima gara di questo nuovo campionato, cadendo al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Decide il rigore di Berardi, che non lascia scampo ad Handanovic e regala tre punti agli uomini di De Zerbi. Un ko che non è passato inosservato sui social, dove sono arrivati i primi sfottò ...

Sassuolo-Inter - tutta la rabbia di Spalletti : “abbiamo perso per il terreno di gioco! E sul rigore…” : Luciano Spalletti ha spiegato la sconfitta della sua Inter sul campo del Sassuolo di mister De Zerbi “abbiamo perso per un rigore, il Sassuolo non ci ha messo in difficoltà”. Spalletti, ai microfoni di Skysport, ci tiene spesso e volentieri a sottolineare d’aver perso solo a causa di un rigore contro la squadra di De Zerbi. In realtà però i nerazzurri non hanno offerto una grande prova, ma anche a questa ‘accusa’ ...

Serie A 2018-2019 - risultati prima giornata e classifica : crollo Inter col Sassuolo - vincono le altre big - ok SPAL e Cagliari : Serata con quattro partite valide per la prima giornata della Serie A 2018-2019. Oltre alla sconfitta dell’Inter sul campo del Sassuolo (decide Berardi su calcio di rigore), si sono materializzate due vittorie e un pareggio. L’Empoli ha sconfitto il Cagliari per 2-0: al 14′ Krunic insacca il cross deviato di Zajc, al 52′ il gol di Caputo che concretizza ancora l’invito di Zajc. La SPAL ha vinto il derby col Bologna ...

Sassuolo-Inter 1-0 - Serie A 2018-2019 : shock nerazzurro - che crollo! Berardi e Boateng trascinano i neroverdi : Esordio shock per l’Inter, sconfitta dal Sassuolo per 1-0 nel match valido per la prima giornata della Serie A 2018-2019. I nerazzurri volevano subito dare una prova di forza e legittimare la loro candidatura allo scudetto e invece sono crollati a Reggio Emilia contro la coriacea compagine di De Zerbi che ha disputato una partita di assoluto spessore tecnico. I ragazzi di Spalletti non sono mai riusciti a fare gioco, risultando confusi e ...