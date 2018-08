Sardegna | alla scoperta di Seulo tra storia | archeologia e natura VIDEO

Allerta meteo Sardegna : prorogata la criticità gialla fino alle 21 di domani : Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile della Sardegna ha prorogato l’allerta meteo per rischio idrogeologico. “Permangono sino alle ore 21 di domani, lunedì 20 agosto , le condizioni di allerta gialla – criticità ordinaria per rischio idrogeologico su Campidano, Iglesiente, Montevecchio-Pischilappiu e Tirso.” Dalla mattinata di oggi sulla Sardegna si sono abbattuti numerosi temporali. Si registrano ...

Meteo Sardegna - allerta maltempo : temporali e fulmini/ Ultime notizie video - disagi e allagamenti a Cagliari : Meteo Sardegna, allerta maltempo: temporali e tempeste di fulmini su tutta l'isola. Tanti i disagi provocati dagli allagamenti, soprattutto nella provincia di Cagliari.(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 18:21:00 GMT)

Allerta Meteo Sardegna : criticità per rischio idrogeologico fino alla mezzanotte : L’Allerta Meteo e di criticità per rischio idrogeologico diramata ieri sera dal Centro polifunzionale decentrato della Protezione civile della Sardegna prosegue fino alla mezzanotte per il Campidano e Iglesiente, compreso il Cagliaritano e il Sulcis. Per tutta la notte l’Isola ha registrato intensi temporali, soprattutto nella Sardegna meridionale. Nel pomeriggio di ieri si sono abbattuti nubifragi sul Campidano generando forti ...

Ballando... in Sardegna - Anastasia Kuzmina in love con Francisco Porcella : In vacanza in Sardegna con loro c'è anche Giaro Giarratana, un altro concorrente del talent di ballo, e insieme il gruppo di amici si diverte tra visite per la terra sarda, manicaretti, sport e ...

94mila posti in continuità per il controesodo dalla Sardegna : Il controesodo turistico dalla Sardegna ha fatto scattare un piano di potenziamento dei collegamenti aerei con l'isola, mettendo a disposizione tra ferragosto e martedì 21 agosto 94mila posti in più ...

Dalla Brianza alla Sardegna - le inchieste sugli altri ponti crollati - : Dopo il disastro di Genova , la procura ipotizza i reati di omicidio plurimo, disastro colposo e attentato alla sicurezza dei trasporti. Nel nostro Paese, però, la magistratura è impegnata in altri ...

Riunione di veline in Sardegna - dalla Satta alla Palmas : 'Summit di un certo spessore' Foto : Qui si decidono le sorti del mondo' ironizza Elena Barolo. Summit di un certo spessore...' #amichebelleneabbiamo #summer2018 @melissaSatta @thaiswiggersofficial @elenabarolo & #me Un post condiviso ...

L'ambasciata di Berlino 'richiama' i tedeschi : "Non rubate la sabbia dalla Sardegna" : Multe per migliaia di euro per i turisti sorpresi a portar via ricorsi dalle spiagge dell'isola. La Forestale attiva un numero per le segnalazioni

L’Isola di Pietro - viaggio alla scoperta della Sardegna inseguendo Gianni Morandi : Un’esplosione interrompe l’apparente tranquillità di Carloforte devastando la vecchia Tonnara: così comincia l’Isola di Pietro, la fiction che ha visto il ritorno sul set di Gianni Morandi, girata in uno dei paradisi che meglio caratterizzano le tante diversità della Sardegna, l’isola di San Pietro. Ma già nella sigla iniziale dove si vede l’attore e cantante impegnato in una lunga corsa lungo le scogliere, si ...

Allarme caldo - Sardegna : sfiorati 39 °C in Gallura - nuova allerta incendi : Inizio agosto di fuoco in tutta Italia, e in particolare in Sardegna dove sono state registrate temperature a ridosso dei 40 °C e pericolo incendi in tutto il Campidano, una parte del Sulcis e della Sardegna centro-settentrionale. In tutta l’Isola il secondo giorno di quella che gli esperti ritengono la settimana più calda dell’estate, è stato caratterizzato dai termometri oltre i 38 °C sia nel Medio Campidano che in Gallura, dove a ...

Ambiente : la Sardegna aderisce alla maratona “Climathon” : Per la seconda volta la Regione Sardegna aderisce a “Climathon”, la maratona internazionale di 24 ore del prossimo 26 ottobre per parlare di adattamento. Coordinera’ infatti gli eventi locali con la collaborazione dei Comuni di Cagliari e di Sassari, che riceveranno ciascuna un contributo regionale di 10mila euro per le spese di organizzazione. L’assessora della Difesa dell’Ambiente Donatella Spano, che ha proposto ...

Sardegna - assente in aula? Il deputato M5s velista : 'Faccio politica dalla barca' : 'Capisco l'incredulità, ma io l'ho detto fin dall'inizio al Movimento che non volevo fare il parlamentare ma il testimonial per salvare gli oceani dalla plastica su difende Mura'. A novembre sarò ...

Elisabetta Canalis ritorno in Sardegna - con mamma Bruna alla ricerca del cappello bianco : CARLOFORTE- Per impegni di lavoro e approfittando della bella stagione Elisabetta Canalis ha lasciato temporaneamente la California, dove abita dai tempi della sua relazione con George Clooney,...

Sardegna : alla scoperta di Dorgali archeologica col drone [VIDEO] : Il drone di Corrado Mascia ha catturato immagini mozzafiato di 3 meravigliosi siti archeologici presenti in territorio di Dorgali (Nuoro, Sardegna): ecco il Dolmen di Motorra (un monumento sepolcrale preistorico), la tomba dei giganti di S’Ena e Thomes (sito di epoca nuragica) e il complesso nuragico di Serra Orrios. L'articolo Sardegna: alla scoperta di Dorgali archeologica col drone [VIDEO] sembra essere il primo su Meteo Web.