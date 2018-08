Sanità | caso di pertosse in un operatore del Policlinico di Modena | scatta la profilassi

Sui vaccini il Ddl M5s-Lega. Obbligo e sanzioni solo in caso di emergenze sanitarie : Il governo tira dritto e presenta sette articoli per rendere l'introduzione dell'Obbligo flessibile. Ma il fronte pro-vax, con presidi e pediatri in testa, non cede -

Vaccini - la proposta di legge M5s-Lega : “Obbligo solo in caso di emergenza sanitaria. Sanzioni fino a 500 euro” : Vaccini obbligatori solo in caso di “emergenze sanitarie”. La proposta di legge “sull’obbligo flessibile”, a prima firma dei senatori Stefano Patuanelli (M5S) e Massimiliano Romeo (Lega) e annunciata nelle scorse ore dalla ministra della Salute Giulia Grillo, prevede che solo in casi di emergenza “si potranno adottare Piani straordinari d’intervento con l’obbligo di effettuare una o più vaccinazioni per ...

Vaccini : Lega-M5s prevedono obbligatorietà solo in caso di emergenza sanitaria : solo in caso di emergenze sanitariesi potranno adottare "piani straordinari d'intervento" conl'obbligo di effettuare una o più vaccinazioni per determinatecoorti di nascita e per gli esercenti le professioni sanitarie. E' la proposta di legge "sull'obbligo flessibile"firmata da Patuanelli(M5s) e Romeo (Lega).

Bufala o malaSanità? Tutto quello che sappiamo del caso dell'ospedale di Reggio Calabria : Ovviamente, infuria anche la polemica politica. Il parlamentare di Forza Italia Marco Siclari ha denunciato in Senato il trattamento ricevuto da cittadini che 'non solo soffrono per la malattia e l'...

Sanità : primo caso di West Nile in una donna del Veneto : primo caso di West Nile in una donna del Veneto orientale. Lo comunica l’Ulss4 in una nota nella quale si rileva che ieri pomeriggio il reparto malattie infettive dell’ospedale di Treviso ha segnalato al Dipartimento di Prevenzione di San Donà di Piave un caso di West Nile in una donna di 53 anni residente a Fossalta di Piave. Il sindaco del comune interessato, Massimo Sensini, è stato informato del caso e della necessita’ di ...

Sanità : interpellanza M5S - inviare ispettori su caso Brisinda a Crotone : Roma, 13 lug. (AdnKronos) – Il Movimento 5 Stelle solleva il caso dello stato del servizio sanitario in Calabria in un’interpellanza urgente del deputato Francesco Sapia, oggi in aula alla Camera, al ministero della Salute. “Per ben volte ho subito il trapianto di rene e sono dovuto andare fuori regione. L’emigrazione per cura costa ai calabresi 300 milioni l’anno”, denuncia Sapia a causa di disservizi dovuti ...

Scandalo Sanità in Basilicata - spunta il caso dello studente prodigio : Nell'inchiesta su Marcello Pittella e la sanità della Regione Basilicata emerge ora il caso di un prodigioso studente universitario. Si tratta del figlio del direttore generale dell'azienda sanitaria di Matera, Pietro Quinto."Dal libretto universitario di Giuseppe Quinto - scrive il giudice - emerge che il 19 dicembre 2015 ha sostenuto l'esame di Diritto Amministrativo 1 ed di Diritto Amministrativo 2, ottenendo per entrambi il voto di 30 e ...

Milano - 200mila euro per malaSanità : una donna risarcita per un caso del 1962 : Era stato scritto chiaramente sul referto medico del 1962: un ago da sutura praticamente smarrito nell'addome di una ragazza 22enne, durante un operazione chirurgica definita di “routine” anche per quei tempi. L'intervento era stato eseguito a Milano, presso l'Istituto per la Maternità, struttura sanitaria che oggi non esiste più, sostituita dal presidio Macedonio Melloni collegato all' Ospedale Fatebenefratelli. Condannata al pagamento la Città ...