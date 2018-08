San Bernardo Abate Santo del giorno | il 20 agosto si celebra uno dei padri fondatori dei

Strada mal ridotta : a Serravalle la festa di San Bernardo non sarà al colle : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Strada mal ridotta: a ...

Maltempo - violenti temporali sulle Alpi : disastro in Val Ferret per una frana su un campeggio - un morto. Chiusa la strada del traforo del Gran San Bernardo : Situazione complicata per via del Maltempo in Valle D’Aosta, dove si sono verificate diverse frane. In particolare il disastro in Val Ferret nel pomeriggio ha provocato almeno un morto dopo un violento nubifragio nel territorio comunale di Courmayeur. La vittima, sorpresa dalla colata di fango e detriti mentre si trovava a bordo della propria auto che è stata trascinata via dalla corrente, è rimasta incastrata nelle lamiere della sua auto, ...

Salita in MTB al Colle del Piccolo San Bernardo : I colli sono fra queste: cammini o pedali finché non raggiungi un punto da cui ti si aprono nuovi orizzonti, panorami, scorci e porzioni di mondo. L'escursione di giornata in MTB che proponiamo ...

LIVE Tour de France 2018 - Albertville-La Rosière Espace San Bernardo in DIRETTA : risultato e news in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’undicesima tappa del Tour de France 2018. Seconda giornata alpina per la Grande Boucle che affronta un percorso molto breve ma intensissimo: si parte da Albertville per giungere all’arrivo in salita di La Roisière Espace San Bernardo al termine di 108,5km. Davvero molte le insidie e i pericoli: si attraversano due GPM di Hors Categorie nei primi 60km, il Montée de Bisanne (12,4km all’8,2%) e il ...

Mercedes-AMG S 63 Cabrio - Con lAnas alla riapertura del Gran San Bernardo - VIDEO : La montagna ha le sue regole. E vanno rispettate. Una di queste è che, dinverno, è vietato disturbarla. Metri e metri di neve, questanno 14, si depositano lungo le sue pendici - strade comprese - sprofondandola in una sorta di letargo. Così è anche per la SS 27, quella del Colle del Gran San Bernardo, che collega lItalia alla Svizzera con un passo spettacolare a 2.473 metri di altitudine sul mare.In prima fila. Ovvio, sotto cè il tunnel, una ...

Maltempo - valanga in Svizzera : riaperto il colle del Gran San Bernardo : riaperto al traffico il colle del Gran San Bernardo, chiuso ieri pomeriggio a causa di una valanga finita sulla strada in territorio svizzero. Il distacco si è verificato vicino al posto di frontiera, a causa delle intense piogge che si stanno registrando nella zona. Il colle era stato riaperto al traffico lo scorso 5 giugno dopo la chiusura invernale. L'articolo Maltempo, valanga in Svizzera: riaperto il colle del Gran San Bernardo sembra ...

