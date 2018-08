Salvini | ' Votai sì alla concessione ma non si è vigilato'

Genova - Autostrade : Salvini “votai salva-Benetton - ma Pd zitto”/ Revoca concessione : “ok a nazionalizzare” : Procuratore Genova, "Stato ha abdicato al controllo, principio sbagliato". Toninelli, "conviene nazionalizzare": caso Revoca concessioni Autostrade dopo il crollo del ponte Morandi(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 13:25:00 GMT)

Salvini ammette : "Nel 2008 votai per il rinnovo della concessione ad Autostrade" : Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell’Interno ha ammesso di aver votato nel 2008, durante il governo Berlusconi, a favore del rinnovo della concessione ad Autostrade. Quella concessione che ora il suo governo vorrebbe revocare alla famiglia Benetton. Durante un’intervista rilasciata ad Agorà, a Salvini viene chiesto testualmente: "La norma, votata anche da lei, fu un errore?". "Se è così, sicuramente - ha replicato il leader del ...

Salvini : votai il rinnovo Autostrade ma non si è vigilato : "Sì, è vero", ma "da parte di chi ha governato per anni e anni e ha firmato e verificato le concessioni, un buon silenzio sarebbe opportuno". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini, ad Agorà, a ...

Salvini e le critiche del Pd : «Sì - votai il salva-Benetton. Ma chi non ha vigilato faccia silenzio» : Il ministro ad Agorà: «Io non sono pro e contro Autostrade o Benetton. Non sono contro i privati, ma in questo caso il privato ha fatto un disastro»

Salvini : votai il salva-Benetton - ma sarebbe opportuno il silenzio di chi non ha vigilato : Il ministro ad Agorà: «Io non sono pro e contro Autostrade o Benetton. Non sono contro i privati, ma in questo caso il privato ha fatto un disastro»

Crollo ponte - Salvini : “È vero votai il salva-Benetton - ma chi ha governato per anni taccia” : Matteo Salvini, intervenuto ad Agorà su Rai Tre, ammette di aver votato nel 2008 il decreto salva-Benetton, che diede al gruppo concessioni molto favorevoli per Autostrade, senza vincolarle a verifiche periodiche. "Da parte di chi ha governato per anni e anni un buon silenzio sarebbe opportuno".Continua a leggere