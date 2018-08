Salvini | votai il rinnovo Autostrade ma non si è vigilato

Salvini e le critiche del Pd : «Sì - votai il salva-Benetton. Ma chi non ha vigilato faccia silenzio» : Il ministro ad Agorà: «Io non sono pro e contro Autostrade o Benetton. Non sono contro i privati, ma in questo caso il privato ha fatto un disastro»

Crollo ponte - Salvini : “È vero votai il salva-Benetton - ma chi ha governato per anni taccia” : Matteo Salvini, intervenuto ad Agorà su Rai Tre, ammette di aver votato nel 2008 il decreto salva-Benetton, che diede al gruppo concessioni molto favorevoli per Autostrade, senza vincolarle a verifiche periodiche. "Da parte di chi ha governato per anni e anni un buon silenzio sarebbe opportuno".Continua a leggere