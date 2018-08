Salvini | Studiamo nazionalizzazione autostrade' | Giorgetti frena Ministro ' Votai

Salvini : studiamo nazionalizzazione Autostrade. Ma Giorgetti frena : 'Non mi convince' : Sono riusciti a fare polemica politica sui funerali di stato e sui genovesi che non dovevano applaudire, non dovevano fischiare. Se ci sono 2-3mila persone che stanno seppellendo 43 cadaveri, secondo ...

Salvini : studiamo la nazionalizzazione di Autostrade. Giorgetti : 'Non mi persuade' : Delrio: noi aumentammo le manutenzioni dell'80% - "Ognuno di noi deve capire il limite dell'azione politica: noi abbiamo fatto un piano infrastrutturale da 130 miliardi, abbiamo aumentato dell'80% le ...

Genova - Salvini : “Studiamo la nazionalizzazione di Autostrade”. E sul Pd : “Hanno governato per anni - stiano in silenzio” : “Stiamo studiando e lavorando, sicuramente non faremo i regali che qualcuno ha fatto in passato, quando qualcuno ha firmato provvedimenti che hanno fatto guadagnare miliardi ai privati e pagare miliardi agli italiani”, così il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha commentato la possibilità di nazionalizzare Autostrade. L'articolo Genova, Salvini: “Studiamo la nazionalizzazione di Autostrade”. E sul Pd: ...

Salvini : 'Studiamo nazionalizzazione Autostrade'. Ma Giorgetti frena : 'Non mi convince' : Sono riusciti a fare polemica politica sui funerali di stato e sui genovesi che non dovevano applaudire, non dovevano fischiare. Se ci sono 2-3mila persone che stanno seppellendo 43 cadaveri, secondo ...

Salvini : 'Studiamo nazionalizzazione Autostrade'. Giorgetti frena : 'Non mi convince' : Sono riusciti a fare polemica politica sui funerali di stato e sui genovesi che non dovevano applaudire, non dovevano fischiare. Se ci sono 2-3mila persone che stanno seppellendo 43 cadaveri, secondo ...

Salvini : 'Studiamo nazionalizzazione Autostrade'. Ma Giorgetti frena : 'Non mi convince' : Sono riusciti a fare polemica politica sui funerali di stato e sui genovesi che non dovevano applaudire, non dovevano fischiare. Se ci sono 2-3mila persone che stanno seppellendo 43 cadaveri, secondo ...

Salvini : «Studiamo nazionalizzazione Autostrade». Ma Giorgetti frena : «Non mi convince» : «Stiamo studiando e lavorando, sicuramente non faremo i regali che qualcuno ha fatto in passato, quando qualcuno ha firmato provvedimenti che hanno fatto guadagnareÿmiliardi ai privati e...

Salvini : 'Studiamo nazionalizzazione Autostrade' : Sono riusciti a fare polemica politica sui funerali di stato e sui genovesi che non dovevano applaudire, non dovevano fischiare. Se ci sono 2-3mila persone che stanno seppellendo 43 cadaveri, secondo ...

Salvini : «Studiamo nazionalizzazione Autostrade» : «Stiamo studiando e lavorando, sicuramente non faremo i regali che qualcuno ha fatto in passato, quando qualcuno ha firmato provvedimenti che hanno fatto guadagnareÿmiliardi ai privati e...

Salvini : 'La capotreno dell'annuncio shock? Andrebbe premiata' - 'Studiamo la reintroduzione del servizio militare' : La capotreno Andrebbe premiata perché ha difeso il diritto a viaggiar sicuri. Io i treni pendolari li ho presi i fenomeni della sinistra no". Così Matteo Salvini , vicepremier e ministro degli Interni,...

Salvini : studiamo reintroduzione servizio militare. La capotreno dei rom? Da premiare : ' È tempo di studiare la possibilità di reintrodurre il servizio militare '. A ribadirlo, stavolta nel ruolo di vicempremier e ministro dell'Interno è Matteo Salvini nel corso di un comizio a Lesina, ...

Salvini : studiamo reintroduzione servizio militare. La capotreno dei rom? Da premiare : «È tempo di studiare la possibilità di reintrodurre il servizio miliare». A ribadirlo, stavolta nel ruolo di vicempremier e ministro dell'Interno è Matteo Salvini...