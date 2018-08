Salvini | “Ponte Magliana? Attendo relazione dal Comune di Roma”

romadailynews

: Ma come si fa a pensare certe cose????? - matteosalvinimi : Ma come si fa a pensare certe cose????? - marattin : Il Pd ha allungato di 4 anni la concessione in cambio della Gronda, la strada alternativa al ponte, a cui il M5S s… - SkyTG24 : Autostrade, il #Pd attacca Salvini: nel 2008 votò il “Salva Benetton” -

(Di lunedì 20 agosto 2018) Roma – Per quel che riguarda il ponte Morandi alla, sulla Roma-Fiumicino, “su questo ponte mi ero gia’ mosso gualche settimana fa, quindi sono andato a ribeccarmi su Whatsapp il sopralluogo dei Vigili del Fuoco di febbraio in cui avevano riscontrato alcune problematiche, alcuni stati di ammaloramento. Poi avevano segnalato alla struttura comunale competente che si era mossa nel mese di aprile, quindi prima di quel che abbiamo vissuto. Adesso mi faro’ mandare unasu cosa ilha deciso di fare”. Matteo, vice presidente del Consiglio e ministro dell’Interno, lo dice intervistato da Agora su Rai3. “Era una delle tante opere a cui avevamo dato un occhio prima che succedesse quello che purtroppo e’ successo”, aggiunge. Ma c’e’ una psicosi in corso? “No, ma ringrazio i tanti ...