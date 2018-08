Salvini | i poteri forti provano a stroncarci Wsj | con M5S e Lega rischio fuga di capitali

Wall Street Journal : «L'Italia un pericolo per l'euro». Salvini : «I poteri forti vogliono stroncarci» : ... sulla quale già da settimane si registrano posizioni non coincidenti sia tra i parti della maggioranza, sia con il ministro dell'Economia Tria, su scelte da compiere e coperture. Anche a questo ...

Salvini : «Questo governo fa paura. I poteri forti proveranno a stroncarci» : Noi nomineremo invece un commissario che si occupi di quattrini, industria, economia, pesca, commercio agricoltura, qualcuno che in commissione Ue difenda il diritto al lavoro di 60 milioni di ...

"Voglio augurarmi che siano eventi casuali. Certamente ci sono tanti poteri forti che hanno da temere da questo governo e quindi anche da Matteo Salvini perché la fila di mascalzoni nel nostro Paese è molto lunga. I mascalzoni...

Occupazioni - Salvini : "Sgomberi più facili"/ Poteri ai sindaci : verrà cambiata la direttiva Minniti : Occupazioni, Salvini: "Sgomberi più facili". Il ministro dell'Interno al lavoro per cambiare la direttiva di Marco Minniti, verranno dati più Poteri ai sindaci(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 14:47:00 GMT)

Sgomberi più facili - svolta di Salvini sulle occupazioni : poteri ai sindaci : L?input dato agli uffici è stato chiaro: va rivista e superata la circolare Minniti dello scorso 1° settembre sulle occupazioni. Il ministro dell?Interno Matteo Salvini vuole...

Salvini al Washington Post : “Rivoluzione ucraina ispirata da poteri stranieri”. E il quotidiano precisa : “Nessun riscontro” : “Lei ha detto che la Russia ha il diritto di annettere la Crimea?”. “C’è stato un referendum“, risponde Matteo Salvini. Una consultazione “fake”, fa notare Lally Weymouth del Washington Post. “Punti di vista”, insiste il ministro degli Interno. “Che tipo referendum è stato se c’erano i soldati russi?”, insiste la giornalista. “Paragonalo alla falsa rivoluzione ucraina, ...

L’avviso di Mattarella a Salvini : basta conflitti tra poteri dello Stato : Con il nuovo caso di ieri del barcone con 450 persone, Salvini prova ad archiviare il pasticcio della nave Diciotti, quello su cui aveva creato più di un conflitto tra poteri...

Sergio Mattarella non doveva alzare il telefono e far presente al premier Giuseppe Conte che la situazione con i 67 migranti sulla nave della Guardia costiera Diciotti avrebbe potuto creare dei conflitti fra diversi poteri dello Stato (magistratura e Governo)

La sinistra italiana e straniera non hanno saputo creare nell'ultimo decennio, avendo anzi scelto di interpretare il ruolo di casta inarrivabile ed intoccabile. E i loro media hanno fallito