Salvini e le critiche del Pd | «Sì | votai il salva-Benetton Ma chi non ha vigilato

Quelle critiche a Salvini e le preoccupazioni dei vescovi di creare divisioni tra i cattolici : Le critiche alla 'linea dura' di Matteo Salvini come cavallo di Troia utilizzato per dividere ancora di più la Chiesa cattolica. Questa sembra essere la preoccupazione alla base della 'tirata di freno' dell'episcopato italiano.Dal "caso Aquarius" in poi, abbiamo assistito a un proliferare di dichiarazioni ammonenti. Molte delle quali orientate a contestare le mosse del ministro dell'Interno. Specie Quelle fatte in relazione alla gestione dei ...

Nina Zilli insulta Salvini in concerto vaffanc*lo!"/ Video - continua la pioggia di critiche contro la cantante : Nina Zilli insulta Salvini a Comacchio. Video ultime notizie, il ministro dell'interno replica: “Mi offende con i soldi pubblici". La cantante presto in concerto a Treviso.(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 08:29:00 GMT)

ENRICO MENTANA/ Le critiche contro Matteo Salvini e il censimento dei rom (Il Supplente) : ENRICO MENTANA diventa professore in occasione della seconda puntata de Il Supplente: il ritorno in Rai preannuncia un nuovo ruolo all'interno del TG1?(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 10:48:00 GMT)

“Così non va”. Il post di Elisa Isoardi spiazza i fan : critiche a lei e Matteo Salvini : Dalle recentissime foto in costume da bagno sotto il sole di Ischia per la cover del settimanale Gente a uno sfogo che per molti suona come una ‘svolta mistica’ su Instagram. Elisa Isoardi è la donna del momento e non certo perché andrà a sostituire Antonella Clerici al La prova del cuoco, lo show che cambia guida dopo ben diciotto anni. La conduttrice tv è la ‘first lady’, la compagna di Matteo Salvini e, su ...