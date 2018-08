Salvini | Diciotti a Catania ma senza risposte Ue no a sbarco migranti

Toninelli annuncia lo sbarco della nave Diciotti a Catania - ma Salvini lo blocca. È scontro al governo : Dopo lo scontro tra Italia e Malta sul destino dei migranti a bordo della nave Diciotti della Guardia Costiera, la tensione si espande all’interno del governo italiano. Nel pomeriggio di lunedì il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli (M5S), ha annunciato che la nave sarebbe attraccata a Catania. «I valorosi uomini della guardia costiera hanno c...

Scontro tra Salvini e Toninelli : "La Diciotti non attraccherà" : La vicenda della nave Diciotti della Guardia costiera, al centro di un braccio di ferro tra Italia e Malta e da giorni al largo di Lampedusa con 177 migranti a bordo, annovera un nuovo capitolo. Secondo alcune fonti non confermate provenienti da Lampedusa, la nave si starebbe dirigendo verso Pozzallo. Il primo cittadino della più grande delle Pelagie, Totò Martello, pur dicendosi disponibile all'accoglienza, prima ha negato: "La nave Diciotti ...

Salvini : "La Diciotti può sbarcare in Italia a patto che i migranti siano suddivisi tra i Paesi dell'Ue" : Dopo aver tuonato "intervenga l'Ue altrimenti porteremo i migranti in Libia", Salvini apre allo sbarco dei 177 migranti che sono da giorni a bordo della nave Diciotti, a largo di Lampedusa. Il ministro dell'Interno, però, impone una condizione: dopo l'approdo le persone dovranno essere suddivisi tra i Paesi dell'Unione europea. "La Diciotti può anche sbarcare in Italia a patto che i 177 migranti a bordo siano suddivisi tra i Paesi ...

Salvini ha minacciato l'Ue di riportare i 177 migranti della Diciotti in Libia : È sempre più al centro di un braccio di ferro dell'Italia con Malta e con l'Ue la nave della Guardia costiera Diciotti , ferma al largo di Lampedusa per il quarto giorno di fila con a bordo 177 ...