Salvini | Asia Argento? Che tristezza

Asia Argento risarcisce giovane per molestie - Salvini si vedica : “ed attaccava me? Che tristezza” : La vendetta di Matteo Salvini su Asia Argento, il vice premier sferra un attacco social senza precedenti contro l’attrice italiana “Questa è la ‘signora’ che mi insultava ogni due minuti, e mi ha dato del razzista e della m…a? Mamma mia che tristezza…“. Lo scrive sui social il ministro dell’Interno e vicepremier, Matteo Salvini, postando una foto di Asia Argento e la notizia, data dal New ...

Asia Argento - perché non è utile abboccare all’amo di Salvini : Diciamo che se c’è una cosa di cui non si ha bisogno è cadere nel triviale giochino di Matteo Salvini sui social. Purtroppo è capitato venerdì scorso ad Asia Argento che, in risposta al solito tweet indecoroso in cui il ministro dell’Interno (ministro dell’Interno, vale la pena ribadirlo) sbeffeggia con tanto di meme Laura Boldrini e Roberto Saviano, ha sganciato un hashtag non proprio elegante. Ma procediamo con ordine. “Boldrini: ‘Caro ...

Matteo Salvini querela Roberto Saviano : la lite mediatica con Asia Argento : A tenere banco nel mondo dell'informazione made in italy, negli ultimi giorni, è soprattutto la notizia che vede l'attrice Asia Argento ed il ministro dell'interno Matteo Salvini diventare protagonisti di un'accesa querelle. Il tutto a seguito di un tweet postato da Laura Boldrini che si è pubblicamente schierata dalla parte di Roberto Saviano. Quest'ultimo è stato ufficialmente querelato dal leader della Lega.-- 'Salvini m***a': Asia Argento ...

Donne contro Salvini : dopo la Boldrini interviene anche Asia Argento : Matteo Salvini ha presentato una querela contro Roberto Saviano [VIDEO] per diffamazione a mezzo stampa. Quel “ministro della Mala Vita” con cui l’autore di Gomorra lo ha etichettato sui social non è proprio piaciuto al ministro dell’Interno. A difesa dello scrittore napoletano si sono subito levate diverse voci del mondo della politica e dello spettacolo. La prima ad intervenire, ieri pomeriggio, è stata la ex presidente della Camera, ora ...

Asia Argento contro Matteo Salvini - che replica : "Hai problemi - ti offro camomilla" : Un botta e risposta al vetriolo tra due personaggi che dividono l'opinione pubblica e i social. E, non a caso, il 'fattaccio' si è consumato proprio su Twitter nelle scorse ore. Asia Argento ha commentato un tweet del ministro dell'Interno e vice Premier Matteo Salvini con un hashtag che non lascia spazio a malintesi, #Salvinimmerda. Il leader della Lega ha risposto (prima direttamente nei commenti, poi scrivendo un tweet con screenshot ...

