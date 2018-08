Salutate la capolista | l’Empoli guida il campionato di Serie A | continua la favola della

calcioweb.eu

(Di lunedì 20 agosto 2018) IldiA è iniziato con il botto, la prima giornata ha regalato importanti indicazioni per il proseguo del torneo. Avvio super per l'Empoli che davanti al pubblico amico ha dominato lo scontro salvezza contro il Cagliari, netto 2-0 che non permette repliche grazie alle reti di Krunic e di bomber Caputo. Dopo la merita promozione la squadra di Andreazzoli si conferma anche inA e adessoanche la classifica deldiA. Sì avete capito bene. Empoli a bottino pieno con Juventus, Napoli, Sassuolo, Spal e Roma ma per viadifferenza reti al primo posto figura l'Empoli. In attesagara tra Atalanta e Frosinone, la prima giornata può risultare già storica per una piccola realtà come Empoli.