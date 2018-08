Russia | 100 tifosi mondiali erano richiedenti asilo

La Russia acquisterà soltanto 100 carri armati T-14 sui 2400 previsti : Nel 2015, presentando al mondo il suo maestoso piano di riarmo, la Russia annunciò l'acquisizione di 2300/2500 piattaforme universali Armata entro cinque anni da schierare su sette divisioni. Quel ...

Nuoto - Europei 2018 : la staffetta 4×100 sl dell’Italia punta al massimo. Russia squadra da battere : Il podio come obiettivo minimo, l’oro come sogno. La staffetta italiana maschile 4×100 è tra le favorite per le medaglie in una gara che ha una grande favorita, la Russia e tante pretendenti al podio, fra cui la squadra azzurra che è un mix fra esperienza e gioventù (che prevale). Le certezze per la squadra italiana sono Luca Dotto che è campione in carica della gara individuale e difficilmente sbaglia questo tipo di gare e Alessandro ...

Russia - 100 anni fa la morte dello Zar Nicola II/ 17 luglio 1918 - l’eccidio della famiglia Romanov : Nella notte del 17 luglio 1918, cento anni fa, la strage con cui furono uccisi lo zar Nicola II e la sua intera famiglia, i resti furono ritrovati solo nel 1979(Pubblicato il Tue, 17 Jul 2018 15:15:00 GMT)

In Italia 100 caduti Russia - resa Onori : Cento urne, avvolte nel tricolore, sono state deposte nel Tempio Sacrario di Cargnacco a Pozzuolo del Friuli , Udine, , che custodisce le spoglie di migliaia di caduti durante la Campagna di Russia. ...

