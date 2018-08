ROMA | TURISTI NUDI FANNO IL BAGNO NELLA FONTANA DI PIAZZA VENEZIA Video | nessuno dei

ROMA - turisti nudi in Piazza Venezia. I vigili ai Consolati : 'Aiutateci a trovarli' : La polizia Romana 'sta svolgendo tutti gli accertamenti utili per risalire agli autori del gesto, che offende gravemente il sentimento nazionale e la memoria dei caduti a cui il monumento è dedicato'. ...

ROMA - nudi nella fontana di piazza Venezia. La goliardata in pieno giorno sotto gli occhi dei turisti : Il blog “Roma fa schifo” che da tempo denuncia le situazioni di degrado che affliggono la Capitale, ha pubblicato il video che immortala due giovani mentre fanno il bagno nella fontana dell’Altare della Patria a piazza Venezia. Il video è stato girato nella giornata di domenica e diffuso nelle scorse ore. Il Comando del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale sta svolgendo tutti gli accertamenti utili per risalire agli autori ...

ROMA - turisti fanno il bagno nudi nella fontana dell'Altare della Patria : Il caldo dà alla testa, soprattutto quando mancano educazione e buone maniere. E quello che è successo ieri pomeriggio nella fontana dell'Altare della Patria, a Roma, ne è la conferma. Un gruppo di ragazzi, infatti, per rinfrescarsi un po' ha pensato bene di farsi un bel bagno nella storica fontana di Piazza Venezia. La scena - purtroppo - è già vista e rivista, ma non per questo è giustificabile. Anzi. I tre ragazzi che hanno deciso di buttarsi ...

ROMA - 8 borseggiatori sorpresi in centro mentre sfilano portafogli e videocamere ai turisti : Otto persone sono finite nella rete dei Carabinieri del comando provinciale di Roma che setacciano il centro della capitale per prevenire i reati di borseggio soprattutto ai danni dei turisti. Tra ...

Il Cinema in Piazza : ancora 20 giorni di proiezioni gratuite al Porto Turistico di ROMA : Roma – Conclusa la programmazione Cinematografica al Parco della Cervelletta e a Piazza San Cosimato a Trastevere, Il Cinema in Piazza prosegue al Porto Turistico di Roma tutte le sere con proiezioni gratuite di “classici” e film delle scorse stagioni Cinematografiche per offrire al grande pubblico una rassegna culturale dove sarà possibile vivere le emozioni trasmesse da grandi registi e attori del Cinema italiano e non ...

ROMA - turisti derubati bloccano il treno della metro A a Flaminio : turisti americani derubati sulla metro A bloccano il treno. É successo questa mattina alla stazione Flaminio. I turisti non appena si sono accorti di essere rimasti vittime di un borseggio hanno ...

ROMA - controlli Gdf al Colosseo : guide turistiche abusive e acqua pericolosa : ... i controlli della Guardia di Finanza hanno interessato uno dei siti con la maggiore concentrazione turistica al mondo, il centro storico della Capitale, dove i "Baschi Verdi" hanno sorpreso numerose ...

Emergenza caldo a ROMA : al Colosseo acqua gratis - i turisti si proteggono dal caldo [GALLERY] : 1/26 Carlo Lannutti/LaPresse ...

Destinazione Turistica ROMAgna. Nel 2018 - sei milioni per renderlo un prodotto integrato : ... sviluppo di nuove tecnologie a servizio del turista, campagne di comunicazione web e social finalizzate ad attrarre gli ospiti secondo gli standard piu' moderni, politica dei grandi eventi. E' ...

ROMA - guerra per un selfie davanti alla Fontana di Trevi : calci e pugni tra due famiglie di turisti : Volevano scattare un selfie da quell’angolo preciso di piazza Fontana di Trevi per riprendere al meglio la Fontana alle loro spalle. E nessuna voleva cedere quell’angolo privilegiato. Così ne è nata una rissa che ha richiesto l’intervento di più pattuglie della municipale. Sedati gli animi, anche con qualche difficoltà, otto turisti americani e olandesi, sono stati denunciati per violenza e minacce. Il litigio è nato prima tra ...

ROMA - maxi rissa per un selfie a Fontana di Trevi : schiaffi e pugni tra due famiglie di turisti : Una discussione iniziata per futili motivi, tra una ragazza olandese di 19 anni, E.F.,ed una italo-americana di 44 anni, P.E., si è trasformata in pochi minuti in una rissa tra due famiglie di turisti ...

ROMA : Coppia di turisti con bambino in crisi respiratoria - salvato da Polizia : Roma – Un bambino di 14 mesi, figlio di una Coppia di turisti, e’ stato salvato dagli agenti di Polizia mentre era in preda a una crisi respiratoria. E’ successo in via Gioberti, a Roma, quando gli agenti del reparto Volanti, addetti al Corpo di guardia della Questura, sono intervenuti a seguito di una segnalazione via radio. La relativa vicinanza della sede della Questura con la via indicata ha permesso ai poliziotti di ...

ROMA - assedio a turisti e viaggiatori Ma adesso scatta l'accusa di molestie : Con loro un cenno di rifiuto non basta. Molesti a parole, con i modi e con i gesti. adesso però lo sono anche per il codice penale. Una rivoluzione per contrastare venditori abusivi, questuanti e ...

ROMA - per i turisti fontane come piscine : scempio da Barberini al Gianicolo : Notte da vandali accaldati che scambiano una fontana secolare come quella del Tritone per una piscina - con buona pace del Bernini - e si tuffano in acqua. Non hanno resistito, il caldo si fa sentire ...