Roma | turista scozzese travolta e uccisa

(Di lunedì 20 agosto 2018)- Incidente mortale ieri mattina intorno alle 10.30 in via Bernardino Alimena, all’altezza del civico 13, in zonanina. Un italiano di 41 anni, alla guida di un’autovettura ha investito una donna, di nazionalita’, di 59 anni, che si trovava in vacanza in Italia insieme al marito. Trasportata al PTV in codice rosso in condizioni gravissime, i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso alle ore 12.20. Sul posto sono intervenuti per i rilievi gli uomini del VII Gruppo Tuscolano della Polizia Locale. Il veicolo e’ stato posto sotto sequestro e sono stati disposti gli accertamenti alcolemici e tossicologici sul conducente. L'articoloproviene daDailyNews.