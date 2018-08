Roma | occhi puntati sul viadotto della Magliana Salvini | aspetto relazione dal

Genova - Occhiuzzi - Cnr - : ponte su Roma-Fiumicino è molto diverso : Roma,, askanews, - Riccardo Morandi progettò decine e decine di ponti in Italia e nel mondo, costruiti con tecniche diversissime fra loro, e nonostante la tragedia del viadotto sul Polcevera a Genova, non ha senso associare il suo nome al pericolo di crolli. A spiegarlo è il professor ...

Chievo : occhi su un attaccante della Roma : Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport , il Chievo , dato l'affollamento nel reparto offensivo della Roma , sta provando a chiudere in prestito l'operazione Nicolò Zaniolo , giunto nella capitale nell'operazione Naingollan- Inter ...

A Roma sono centinaia i ponti da tenere d'occhio : Articolo aggiornato alle 11,30 e alle 18,20 del 16 agosto 2018 - Abbiamo pubblicato per errore una foto del ponte Morandi a Roma invece che del ponte della Magliana. Il ponte oggetto di polemiche è quello progettato da Carlo Cestelli Guidi che attraversa il Tevere, mentre quello di Morandi costeggia un'ansa del fiume. Ci scusiamo con i lettori sono 400 i ponti che il Comune di Roma deve tenere d'occhio e già prima ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Roma Real Madrid : occhio ai numeri 1. Quote - le ultime novità live (amichevole) : PROBABILI FORMAZIONI Roma Real Madrid: Quote, le ultime novità live su moduli e titolari per Di Francesco e Lopetegui in vista dell'amichevole di stanotte(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 09:50:00 GMT)

Galatasaray - occhi su un ex Roma : Il Galatasaray è interessato a Hector Moreno , difensore ex Roma della Real Sociedad . A riferirlo è AMK Sport . Il centrale messicano ha un contratto fino al 2021 con il club basco.

Ebrei Roma - non chiudere gli occhi di fronte ai neofascismi : La Comunità ebraica Romana si schiera a difesa della legge Mancino, definendola in una nota della presidente Ruth Dureghello "strumento necessario per combattere i rigurgiti di fascismo e ...

Roma - Comunità ebraica su abolizione legge Mancino : 'Non si strizzi occhio a neofascismi' : ' Chiedo al Presidente del Consiglio Conte se la proposta di abrogazione della legge Mancino lanciata dal ministro Fontana, ministro per la famiglia e le disabilità, corrisponde a un progetto del ...

Nuoto – Europei di Glasgow - Paltrinieri vola basso : “ripetersi non sarà semplice - occhio a Romanchuk” : Il nuotatore italiano ha parlato alla vigilia dell’inizio degli Europei di Nuoto di Glasgow, tenendo i piedi ben saldi a terra “Ripetersi non è mai semplice perché gli avversari aumentano e diventano sempre più difficili da battere: manca Detti ma c’è Romanchuk e non solo“. Sono le parole del campione olimpico dei 1500 stile libero Gregorio Paltrinieri alla vigilia dell’apertura dei campionati Europei di ...

Eclissi totale di Luna - lo spettacolo del satellite tra i monumenti della Capitale : a Roma tutti con gli occhi al cielo : Tantissime persone a testa in su, ieri sera a Roma (e nel mondo), per ammirare l’Eclissi totale di Luna più lunga del secolo, durata un’ora e 43 minuti, e la grande opposizione di Marte, altro raro evento astronomico. Il pianeta rosso, in particolare, è in questi giorni alla distanza minima dalla Terra. L'articolo Eclissi totale di Luna, lo spettacolo del satellite tra i monumenti della Capitale: a Roma tutti con gli occhi al cielo ...

Roma : occhi in casa Milan per l'attacco : In casa Roma tiene banco la questione legata all'esterno offensivo: secondo Sky Sport c'è un ritorno di fiamma per Suso . L'esterno del Milan piace da molto tempo e la società giallorossa può inserire come contropartita tecnica Diego Perotti .

“Addio Caterina - un destino orribile”. Muore in centro a Roma - sotto gli occhi dei turisti : Un incidente drammatico, terribile, andato in scena sotto gli occhi inorriditi dei cittadini Romani che come succede sempre nelle giornate calde di questa estate affollano il centro della capitale e che si sono trovati a vivere attimi di vero e proprio terrore. Una ragazza, 22 anni, è infatti morta dopo essere stata travolta da un pullman turistico che stava transitando a Corso Vittorio Emanuele, nel cuore della città. Tutto è successo ...

ALISSON AL LIVERPOOL?/ Ultime notizie - Sarri chiama il numero 1 della Roma : possibili ritocchi per l'ingaggio : ALISSON al LIVERPOOL? Ultime notizie: i Reds sono in vantaggio ma Sarri chiama il numero 1 della Roma. Il Chelsea potrebbe puntare su un ingaggio più alto per convincerlo.(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 09:32:00 GMT)

Roma : condannati fratelli Occhionero per cyberspionaggio - 5 anni a Giulio e 4 a Francesca Maria : E' arrivata la sentenza per il processo per cyberspionaggio dei fratelli Occhionero, arrestati il 9 gennaio del 2017 con l'accusa di accesso abusivo a sistema informatico. Il Tribunale di Roma, ...