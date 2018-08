Roma | Jesus a pranzo con Leiva e Coutinho

Juan Jesus - siparietto con Taison su Instagram. 'Vieni alla Roma ' - 'Sto arrivando' : L'indizio di mercato è stato seminato sui social, come oramai accade di consueto. Protagonista il "solito" Juan Jesus , che su Instagram ci ha abituato a commenti che impiegano poco a spopolare, vedi ...

Roma - ag. Juan Jesus : 'Non è sul mercato - resta giallorosso' : Roberto Calenda , agente di Juan Jesus , ha parlato a La Gazzetta dello Sport del futuro del suo assistito alla Roma : 'Juan non è sul mercato e non ha rifiutato nessuno semplicemente perché rimane giallorosso'. Il giocatore è seguito dal Torino .