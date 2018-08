Roma | Gonalons saluta Ufficiale il prestito al Siviglia

Calciomercato Roma – Gonalons ceduto al Siviglia : arriva l’ufficialità : La Roma ha ufficializzato la cessione di Gonalons al Siviglia: i dettagli dell’operazione La Roma ha ufficializzato la cessione a titolo temporaneo al Siviglia del centrocampista francese Maxime Gonalons che giocherà dunque nel club spagnolo fino al 30 giugno 2019. Gonalons, arrivato nell’estate del 2017 dal Lione, ha disputato nella stagione scorsa 23 partite in maglia giallorossa. (Int/AdnKronos) L'articolo ...

Roma - Monchi svela il futuro di Gonalons : 'Andrà in prestito al Siviglia' - : E' già in partenza per la Spagna e domani, se tutto va bene, sosterrà le visite mediche', questo il commento del dirigente intercettato dai microfoni di Sky Sport. Monchi ha commentato anche il ...

Roma - Monchi : «Gonalons oggi al Siviglia. Olsen? Ci ha sorpresi» : Prima del match contro il Torino, il direttore sportivo della Roma, Monchi ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport.

Roma - Gonalons al Siviglia. Monchi : "Domani le visite mediche" : Manca solo l'ufficialità ma Maxime Gonalons è un nuovo giocatore del Siviglia. Il ds Monchi, ai microfoni di SkySport, nel pre-partita di Torino-Roma, ne ha confermato la cessione tramite la formula ...

Calciomercato Roma - Gonalons si trasferisce al Siviglia : Siviglia, Roma e un asse caldissimo per il centrocampo. Dopo l'arrivo in Italia di Steven N'Zonzi, in uscita dai giallorossi c'è Maxime Gonalons. In Serie A si è chiuso il Calciomercato in entrata, ma ...

Roma : Gonalons a un passo dal Siviglia : ANSA, - Roma, 18 AGO - Maxime Gonalons giocherà nel Siviglia la stagione calcistica appena cominciata. Il prestito del centrocampista francese della Roma sembra ormai cosa fatta, scrivono dalla Spagna,...

Calciomercato Roma - Monchi sfoltisce la rosa : accordo con il Siviglia per la cessione di Gonalons : Il club giallorosso ha trovato l’accordo con il Siviglia per la cessione di Gonalons, in Spagna il mercato resterà aperto fino al 31 agosto Il mercato italiano ha chiuso ieri i battenti, ma in giro per l’Europa è ancora possibile fare acquisti. In Spagna, per esempio, il termine ultimo è fissato per il 31 agosto, dunque i club della Liga continuano a muoversi per rinforzare le proprie rose. Il Siviglia è pronto a fare la spesa ...

Roma - si chiude per Gonalons al Siviglia : nel weekend le visite : Maxime Gonalons è ad un passo dal Siviglia. Stamattina il giocatore si allenerà a Trigoria ma se, come sembra, Monchi riuscirà a chiudere con il suo ex club nelle prossime ore, al francese sarà ...

Roma - si tratta con un club spagnolo per Gonalons : Maxime Gonalons apre al prestito al Siviglia. Nelle prossime ore ci saranno altri contatti tra le parti ma come riferisce Sky Sport in questo senso non c'è fretta, visto che il mercato spagnolo chiuderà il prossimo 31 agosto.

Roma - Gonalons verso il Siviglia. Ma non sarà un addio : Come riporta Sky Sport, sono andati avanti i contatti con il Siviglia, che vuole puntare su di lui per sostituire proprio l'ultimo acquisto Romanista. Il francese è adesso pronto a dire sì. Potrebbe ...

Roma : Gonalons verso Siviglia : Secondo quanto riportato da Sky Sport , il centrocampista della Roma , Maxime Gonalons , è vicino al Siviglia . Operazione in prestito secco.

Calciomercato Siviglia - chiesto Gonalons alla Roma. Contatti per Niang del Torino : Il francese è destinato a lasciare i giallorossi, soprattutto dopo l'arrivo nella rosa di Eusebio Di Francesco del connazionale Steven Nzonzi, proprio dal Siviglia,, fresco campione del mondo. La ...

Calciomercato Roma - Gonalons : confronto con il Torino : Torino - Un giro d'orizzonte era già stato effettuato a giugno, ma per il passaggio di Gonalons dalla Roma al Toro le due società non erano entrate nel vivo della trattativa. Non era scappato, ...

Roma - due offerte inglesi per Gonalons : Secondo La Gazzetta dello Sport , il centrocampista della Roma Gonalons è perplesso sul fatto di accettare le offerte che gli sono giunte dalla Premier League, Crystal Palace ed Everton,.