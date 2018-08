Roma | Dzeko e Kluivert stendono il Toro

Roma - vecchia e nuova. Kluivert inventa per la magia di Dzeko : Il nuovo e il vecchio che avanzano, salvano la Roma e castigano un Torino che avrebbe meritato di più. Alla fine ci ha pensato ancora una volta lui, Edin Dzeko. Ma il suo gol numero 74 in giallorosso ...

Roma - Di Francesco : “abituati alle prodezze di Dzeko” : “Dzeko magari sbaglia i gol più facili, ma ci ha abituato a queste prodezze. La dinamica della gara è stata chiara, nel primo tempo abbiamo fatto bene nel palleggio ma meno bene nel chiudere l’azione. Nella ripresa abbiamo sofferto, ho messo Kluivert per dare freschezza. Me l’aspettavo pronto, sopratutto quando nel finale i ritmi si abbassano. Ha qualità importanti, e lo ha dimostrato”. Eusebio Di Francesco è felice ...

Justin Kluivert - assist per Dzeko al debutto con la Roma : com'è andata la sua prima in giallorosso : 20 minuti. Tanto è bastato a Justin Kluivert per strappare i primi applausi in Serie A. E poco importa poi se gran parte dello stadio era occupata dai tifosi granata perché, per far innamorare quelli ...

Dzeko beffa i granata - la Roma vince al Grande Torino : La differenza tra Torino e Roma c’è ancora, anche se delle due sontuose campagne acquisti si vedono pochi frutti, almeno all’inizio, con appena quattro novità in campo. Una, però, è quella che entrando a partita in corso spezza l’equilibrio e regala a Di Francesco tre punti preziosi: è il classe 1999 Kluivert, figlio d’arte, che ad un minuto dal te...

Edin Dzeko - gol al volo in Torino-Roma. Tutte le sue prodezze in giallorosso : VIDEO : Destro, sinistro, testa. Edin Dzeko segna in tutti i modi e non smette mai di stupire. Quella contro il Torino è l'ennesima prodezza della sua carriera, inaugurata ad alti livelli con il Wolfsburg e ...

Roma - Dzeko : 'Oggi ho segnato uno dei miei tre gol più belli' : 'Mi hanno messo un cross bellissimo e ho fatto un gol ancora più bello. Lo scorso anno forse ne ho fatto uno ancora più bello, ma diciamo che la mia reta di oggi al Torino entra nei primi tre della ...

Roma - Dzeko come Van Basten : "Uno dei miei tre gol più belli" : Un gol pesantissimo, da tre punti, ma anche un gol bellissimo quello segnato da Edin Dzeko allo scadere di Torino Roma. Lo stesso bosniaco ha definito il sinistro al volo che ha beffato Sirigu "uno ...

