Roma | dopo Genova si torna a chiedere l’abbattimento della Tangenziale Est | “Ha quasi 50

Roma - dopo Genova si torna a chiedere l’abbattimento della Tangenziale Sud : “Ha quasi 50 anni. Piovono calcinacci” : Calcinacci e altri detriti che periodicamente Piovono sulle strade sottostanti. A volte mettendo a rischio l’incolumità dei passaggi. E oggi, dopo i tragici eventi di Genova, la vecchia Tangenziale Est di Roma è tornata fra gli “osservati speciali” del comune di Roma, nella lista delle infrastrutture (ponti e sopraelevate) ritenute ormai obsolete e dunque sostanzialmente a rischio. Tanto che ora i residenti di quartieri storici e popolari ...

Roma - Gonalons al Siviglia : è ufficiale/ “Grande chance dopo anno difficile. Nzonzi? Stile di gioco simile” : Roma, Gonalons al Siviglia: è ufficiale il prestito con diritto di riscatto. “Grande chance dopo anno difficile. Nzonzi? Stile di gioco simile”, ha dichiarato il centrocampista(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 19:42:00 GMT)

Marzabotto - archiviato il calciatore dilettante denunciato per apologia del fascismo dopo il saluto Romano : Era il novembre del 2017 quando il calciatore dilettante Eugenio Maria Luppi scese in campo indossando una maglietta della Repubblica Sociale e la esibì sotto la gradinata di Marzabotto insieme al saluto romano dopo aver segnato un gol. Quasi un anno dopo la Procura di Bologna ha chiesto l’archiviazione, poi disposta dal Gip, perché “non c’è reato”. Luppi era indagato per apologia di fascismo, ma “nonostante la diffusione ...

Saluto Romano dopo il gol a Marzabotto - archiviato il calciatore : BOLOGNA - Non c'è reato nel comportamento del calciatore dilettante Eugenio Maria Luppi, che il 17 novembre 2017 esultò facendo un Saluto romano e mostrando una maglietta della Repubblica Sociale ...

Roma - voragine a Monteverde dopo nubifragio nella Capitale : Roma,, askanews, - Queste le immagini della voragine che si è aperta dopo l'ultimo nubifragio all'inizio di via Fonteiana a Monteverde, a Roma, all'angolo con via di Donna Olimpia e a pochi metri dal ...

Torino-Roma 0-1 - Serie A 2018-2019 : Edzin Dzeko la sblocca allo scadere dopo tre pali giallorossi : La Roma inizia bene la Serie A 2018-2019 sconfiggendo il Torino per 1-0. Vittoria soffertissima in trasferta per i ragazzi di Eusebio Di Francesco che hanno però ampiamente meritato contro la squadra di Walter Mazzarri. Decisiva la rete di Edin Dzeko allo scadere dopo che i capitolini avevano preso tre pali e creato molteplici occasioni da gol: ottimo debutto di Pastore, bell’esordio di Kluivert, il centravanti bosniaco ha come sempre ...

Roma come Venezia - acqua alta su via Flaminia dopo il nubifragio che ha portato forti disagi nella Capitale : Traffico in tilt a causa di un violento temporale che si è abbattuto sulla Capitale: alberi caduti, strade chiuse, autobus deviati, una fermata della metropolitana allagata e treni fermi. Chiusa e poi riaperta la stazione metro Flaminio a causa di un allagamento. Il servizio ferroviario della linea Roma-Viterbo è stato sospeso e poi riattivato a causa dei danni provocati dal maltempo. Sospesa momentaneamente anche la linea tram numero 2. Linee ...

Roma. Arrestato rapinatore dopo assalto a ufficio postale : Cronaca di Roma – I carabinieri hanno intercettato e Arrestato un rapinatore romano che, armato di pistola, stava uscendo dall’ufficio postale di via Massaciuccoli. Il malvivente era giunto con una moto con targa coperta davanti all’ufficio postale, ha parcheggiato e con casco integrale, armato di coltello e di una pistola, rivelatasi poi a salve, perfetta riproduzione di una semiautomatica, si e’ diretto alle casse e si ...

Roma - cumuli di rifiuti al Circo Massimo due giorni dopo l’incontro con Papa Francesco. Operatori Ama al lavoro : Involucri di cartone abbandonati dappertutto, contenitori di plastica con resti di cibo, cornacchie appollaiate su cataste di rifiuti mentre un paio di Operatori ecologici, supportati da un mezzo per la raccolta tentavano di dare dignità ad uno dei simboli della bellezza di Roma, il Circo Massimo. La storica arena nel cuore della Capitale si presentava così questa mattina, a 48 ore dall’incontro di sabato di Papa Francesco con i giovani in ...

#SiamoQui : i giovani italiani con Papa Francesco. Il bilancio degli incaricati regionali dopo l'evento di Roma : Nel suo discorso, infatti , Bergoglio ha chiamato in causa anche gli adulti e il mondo ecclesiale , stigmatizzando il clericalismo . " Ci ha detto che la Chiesa senza testimonianza è solo fumo: ...

Ambulanza si ribalta a Roma dopo lo scontro con un autocarro : ferito l'autista : Aveva appena fatto in tempo ad accendere i lampeggianti, ancora non aveva azionato la sirena e stava ripartendo per portare soccorso a una persona quando l'Ambulanza che guidava è stata travolta in ...

Roma - terrorizzava passanti con il knock out game : incastrato dopo 8 mesi : Era diventato il terrore dei passanti in zona Ostiense e dintorni. E' stato arrestato ieri un 34enne italiano che da mesi praticava il famigerato knock out game, colpendo all'improvviso le persone che ...

Roma - terrorizzava passanti con il knock out game : incastrato dopo 8 mesi : Era diventato il terrore dei passanti in zona Ostiense e dintorni. E' stato arrestato ieri un 34enne italiano che da mesi praticava il famigerato knock out game, colpendo all'improvviso le persone che ...

Roma - calci e pugni e gli rubano l'iPhone. Ma il giorno dopo commettono un errore : presi : Rapinano un iPhone e tentano di rivenderlo a un passante. Nella notte, i carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno fermato un ragazzo di 20 anni del Gambia e un senegalese di 23, entrambi senza ...