Roma | Di Francesco | “abituati alle prodezze di Dzeko”

Torino- Roma 0-0 LIVE - la squadra di Di Francesco prova a rispondere a Juve e Napoli : Torino-Roma – Dopo i due anticipi di ieri che hanno visto i successi di Juve ntus e Napoli rispettivamente contro Chievo e Lazio continua il programma della prima giornata del campionato di Serie A, alle 18 in campo Torino e Roma pronte a scendere in campo in un match che promette spettacolo. Ecco le scelte dei due allenatori, il tecnico Di Francesco si affida ad El Shaarawy. Torino: Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, ...

Roma - Di Francesco : 'Torino insidioso - ma vogliamo partire bene' : Ha bisogno tempo per ambientarsi.E' un campione del mondo e può giocare in diversi ruoli.Sicuramente puo' coesistere con De Rossi , vedremo. Al momento non è pronto e non è convocato'. Lo ha detto in ...

Torino-Roma - Di Francesco in conferenza : “Nzonzi non è ancora pronto. Belotti? Diverso da Dzeko” : L’allenatore della Roma ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio in campionato contro il Torino “Nzonzi si è allenato una sola volta con la squadra e non sarà convocato, ha bisogno di rimettersi in condizione, ha festeggiato giustamente la vittoria del mondiale. Se può giocare con De Rossi? Ho dimostrato di non essere integralista, detto questo potrei farlo come no, ma sono due giocatori su cui si può ...