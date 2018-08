Roma | De Rossi sfida il regolamento | in campo con la sua fascia da capitano

Roma - De Rossi "sfida" la Lega : in campo con la sua fascia da capitano : Difficile abbandonare una sposa, anche se a volerlo è la Lega Calcio. La lettera con l'obbligo di indossare la fascia di capitano uguale per tutti è arrivata anche a Trigoria e a riceverla è stato ...

De Rossi sfida la Lega per la fascia da capitano/ Serie A - multa in arrivo per il centrocampista della Roma? : De Rossi sfida la Lega per la fascia da capitano uguale per tutti. Ultime notizie Serie A, multa in arrivo per il centrocampista della Roma? Ecco cos'è successo(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 15:20:00 GMT)

FDI : Roma - prossima settimana Raggi e assessori in aula a riferire : Roma – “Visto il grande stato di fragilita’ del territorio capitolino, aggravato anche dall’assenza di manutenzione degli ultimi tre anni e mezzo e dei necessari interventi di messa in sicurezza sia del patrimonio stradale che delle infrastrutture, riteniamo necessario che il sindaco e gli assessori competenti della Giunta Raggi illustrino quanto fatto in questi due anni di consiliatura e quali interventi prevedono di ...

Torino-Roma 0-1 - Serie A 2018-2019 : Edzin Dzeko la sblocca allo scadere dopo tre pali giallorossi : La Roma inizia bene la Serie A 2018-2019 sconfiggendo il Torino per 1-0. Vittoria soffertissima in trasferta per i ragazzi di Eusebio Di Francesco che hanno però ampiamente meritato contro la squadra di Walter Mazzarri. Decisiva la rete di Edin Dzeko allo scadere dopo che i capitolini avevano preso tre pali e creato molteplici occasioni da gol: ottimo debutto di Pastore, bell’esordio di Kluivert, il centravanti bosniaco ha come sempre ...

DIRETTA/ Torino-Roma (risultato live 0-0) streaming video Sky : doppio legno per i giallorossi! : DIRETTA Torino Roma, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita. Prima giornata in Serie A al Grande Torino, i giallorossi cercano lo scudetto(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 18:27:00 GMT)

Torino-Roma 0-0 La Diretta Di Francesco schiera Pastore con De Rossi e Strootman : Un grande classico della Serie A apre la stagione dello Stadio Olimpico Grande Torino: i padroni di casa ospitano infatti la Roma. Entrambe le squadre sembrano essersi mosse bene durante il mercato...

LIVE Torino-Roma - Serie A in DIRETTA : i nuovi giallorossi all'esame granata - Pastore-Kluivert sfidano Belotti : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Torino-Roma, match valido per la prima giornata della Serie A 2018-2019: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia ...

LIVE Torino-Roma - Serie A in DIRETTA : i nuovi giallorossi all’esame granata - Pastore-Kluivert sfidano Belotti : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Torino-Roma, match valido per la prima giornata della Serie A 2018-2019. Allo Stadio Olimpico Grande Torino i granata sfidano in un match durissimo i giallorossi guidati da Eusebio Di Francesco: incontro che va in scena alle 18.00. Uno scontro davvero interessante, che negli anni ha visto i capitolini spesso e volentieri in difficoltà. La banda di Mazzarri davanti al pubblico di casa proverà a far di ...

Roma - Serie A/ DAZN - Sky - Roma TV : partite in streaming video e diretta - dove vedere i giallorossi : Roma, Serie A 2018-2019: come vedere in streaming video e diretta tv le partite della squadra giallorossa. La grande novità di questa stagione è rappresentata dalla piattaforma DAZN(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 08:07:00 GMT)

Nzonzi si presenta : "A Roma per vincere. Io e De Rossi - perché no?" : Visite mediche e selfie Gli obiettivi - Anche perché la Roma per cercare di accorciare le distanze dalla Juventus conta anche su di lui, fresco campione del mondo con la Francia. "La Roma viene da ...

Roma - arriva Nzonzi : tifosi giallorossi in delirio [VIDEO] : Si avvicina sempre di più l’inizio del campionato di Serie A, una stagione che preannuncia emozioni e grande spettacolo. Una grande protagonista si candida ad essere la Roma, in particolar modo il club giallorosso si è mosso molto bene sul calciomercato e può essere considerato ancora più competitivo. Nel frattempo l’ultimo colpo messo a segno è stato il centrocampista Nzonzi, il calciatore adesso completa un reparto già super ...

