Roberto Farnesi e Lucya Belcastro Molti colleghi hanno fidanzate più giovani | ma

Roberto Farnesi e la sua giovanissima fidanzata : “Solo io ricevo critiche…” : Roberto Farnesi e la sua fidanzata Lucya di 24 anni Roberto Farnesi sempre più innamorato. Il popolare attore della fiction Le Tre Rose di Eva è fidanzato con la 24enne Lucya dal 2015 e i due pare convivano da circa due anni. Sembra che Lucya non appartenga al mondo dello spettacolo anzi, è laureata in lingue […] L'articolo Roberto Farnesi e la sua giovanissima fidanzata: “Solo io ricevo critiche…” proviene da Gossip e Tv.

Roberto Farnesi non è solo un attore. Per arrotondare lo stipendio fa “questo” : Tutti lo conosciamo perché ha recitato in televisione in varie fiction e soap di Mediaset. Abbiamo visto il bel Roberto Farnesi in Carabinieri, Centovetrine, Le Tre Rose di Eva ma Farnesi non è solo un attore amatissimo. E sapete cosa altro fa nella vita? Beh, non lo immaginerete mai… Roberto Farnesi, che a luglio ha compiuto 49 anni, è anche un imprenditore di successo. Nel 2014 ha infatti aperto un ristorante insieme a un suo amico. ...

Roberto Farnesi ristorante : “Dà lavoro a 15 persone e mi riempie di orgoglio” : Come si chiama il ristorante di Roberto Farnesi e dove si trova Non solo attore: da diverso tempo Roberto Farnesi è anche un imprenditore. Qualche anno fa, più precisamente dal 2014, il divo delle fiction italiane ha aperto un ristorante insieme ad un caro amico. Il locale si chiama Il Ristoro-La Bottega del Parco e […] L'articolo Roberto Farnesi ristorante: “Dà lavoro a 15 persone e mi riempie di orgoglio” proviene da Gossip e ...

Roberto Farnesi : il volto delle fiction tornerà in tv ne Il Paradiso delle Signore : L'abbiamo conosciuto in televisione in varie fiction e soap Mediaset, come Carabinieri, Centovetrine e Le Tre Rose di Eva ed ora Roberto Farnesi è pronto per una nuova avventura, stavolta in Rai. L'attore, che a luglio compirà 49 anni, sarà uno dei personaggi de Il Paradiso delle Signore, la nuova soap di Rai 1 e terzo capitolo della fiction andata in onda per due stagione, di cui l'ultima da settembre a novembre. Si tratta di una delle novità ...

Il Paradiso delle Signore : primo ciak a Milano. New entry Roberto Farnesi e Vanessa Gravina : Roberto Farnesi La scommessa più forte, in termini economici e di rischio, del nuovo pomeriggio di Rai1 è già iniziata. Lo scorso lunedì 18 giugno, nella centralissima Piazza San Fedele di Milano, a due passi dal Duomo, è stato girato il primo ciak della terza stagione de Il Paradiso delle Signore che in autunno diventa un appuntamento quotidiano, in onda subito dopo la novità Vieni da Me di Caterina Balivo. Il più elegante grande magazzino di ...