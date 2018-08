Rita Ora tra musica e sensualità | aspettando gli MTV VMAs

MTV VMA Kickoff : Rita Ora e Bebe Rexha inaugurano l’edizione 2018 con un super concerto : Presenti anche Liam Payne e Madison Beer The post MTV VMA Kickoff: Rita Ora e Bebe Rexha inaugurano l’edizione 2018 con un super concerto appeared first on News Mtv Italia.

Salvini e Di Maio - quell'applauso non è una delega in bianco : ora serve maturità : Chi oggi applaude domani chiederà conto, delle strade, dei ponti e della salute dell'economia. quell'applauso che potrebbe inebriare gli animi immaturi chiede invece alla nuova politica italiana un ...

Ponte Morandi - il presidente Mattarella : “Tragedia inaccettabile. Accertamento rigoroso della verità” : “Genova è stata colpita. Tutti i genovesi e tutti coloro che si sono recati a Genova in questi anni sono passati su quel Ponte, anche io l’ho percorso tante volte, anche di recente. E’ una tragedia che ha coinvolto tanti, tutto il nostro Paese. E’ una tragedia inaccettabile”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, subito dopo i funerali delle vittime del crollo del Ponte Morandi. Poi ha invocato: “Un ...

Serie A - si ricomincia : Juventus ancora favoRita - ma l’Inter… : Semaforo verde, si parte. Il campionato di Serie A è pronto ad un nuova avvincente stagione, tra conferme illustri e sorprendenti arrivi: quest’anno infatti, in controtendenza con le ultime edizioni, il torneo ha guadagnato appeal e suscita curiosità tra gli appassionati. Grande merito va allo sbarco in Italia di Cristiano Ronaldo: la Juventus infatti ha regalato alla Serie A un Pallone d’Oro dieci anni dopo Kakà. La Vecchia Signora, vincitrice ...

I funerali di Rita Borsellino - a Palermo l’ultimo saluto : “Ora in città siamo più soli” : Si sono svolti a Palermo i funerali di Rita Borsellino, sorella del magistrato Paolo, ucciso dalla mafia nella strage di via D'Amelio. Rita, 73 anni, è morta il 15 agosto dopo una lunga malattia. L'arcivescovo del capoluogo siciliano ha ricordato la donna, simbolo della lotta alla mafia, affermando che ora "a Palermo siamo più soli".Continua a leggere

Rita - la signora che la strage ha reso icona dell'antimafia : Era nata a Palermo il 2 giugno del 1945, nel popolare quartiere della Kalsa dove c'era la farmacia di famiglia. Ma la Rita Borsellino che oggi piange tutta Italia, quella che instancabile andava di scuola in scuola a raccontare ai ragazzi suo fratello Paolo e perché si deve dire no alla mafia è nata dopo, molto dopo. Il 19 luglio del '92, per l'esattezza. Il giorno maledetto della strage che sotto casa sua, in via D'Amelio, uccise suo ...

Rita Borsellino cittadina onoraria di Vittoria : bandiere a mezz'asta : Il cordoglio della Commissione prefettizia per la scomparsa di Rita Borsellino, cittadina onoraria di Vittoria. bandiere a mezz'asta in Municipio

Addio a Rita Borsellino - donna coraggiosa paladina della legalità : Attivista anti-mafia, dopo l'uccisione del fratello si è prodigata per diffondere valori democratici e per ottenere la verità

Nel nuovo album di Selena Gomez molte collaborazioni : “È finito - uscirà presto”. E svela la sua traccia prefeRita : Il nuovo album di Selena Gomez è pronto: solo qualche mese fa la popstar aveva dichiarato che avrebbe preso tutto il tempo necessario per portare a termine un lavoro che fosse all'altezza delle sue aspettative, prefigurando un'attesa lunga perfino degli anni, ma evidentemente gli ultimi mesi sono stati proficui per la lavorazione del disco. La cantante e attrice ha annunciato di aver portato a termine il progetto, il seguito di Revival del ...

Salute : smettere di fumare fa prendere peso e aumenta il rischio temporaneo di diabete? Ecco tutta la verità : Le persone che prendono peso dopo aver smesso di fumare potrebbero far fronte ad un temporaneo aumento del rischio di sviluppare il diabete di tipo 2, rischio direttamente proporzionale all’aumento di peso, secondo un nuovo studio dell’Harvard T.H. Chan School of Public Health pubblicato su New England Journal of Medicine. Ma indipendentemente dal peso acquisito, si possono trarre notevoli benefici per la Salute, come la riduzione del rischio di ...

Crollo Ponte Morandi - Benetton : “Faremo di tutto per la verità” : Edizione Srl, holding della famiglia Benetton e azionista di riferimento di Atlantia, “partecipata tramite la società di diritto italiano Sintonia, farà tutto ciò che è in suo potere per favorire l’accertamento della verità e delle responsabilità dell’accaduto”. Lo si legge in una nota in cui la società “a nome dei suoi azionisti e del suo management, esprime profondo cordoglio alle famiglie delle vittime e la ...

Fico - ora priorità è manutenzione opere : ANSA, - ROMA, 15 AGO - "Sarà necessario e non più rinviabile porre in essere una riflessione collettiva sullo stato del nostro territorio e sulle condizioni delle infrastrutture. Serve dare priorità ...

Crollo ponte : Conte - feRita per l'Italia - ora controlli severi

Crollo ponte Genova - Conte : feRita per l’Italia - ora controlli severi : “Quanto accaduto a Genova e’ una grave ferita non solo per la citta’, ma per la Liguria e tutta Italia“, “purtroppo, come immaginavamo, il bilancio delle vittime e’ cresciuto ancora. Una tragedia che ci accomuna tutti, che ci spinge a interrogarci sulle cause“,ha scritto nella notte su Facebook il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “Quello che come Governo lanceremo tempestivamente e’ ...