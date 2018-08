Reggio Emilia | sequestra la compagna e la picchia e violenta per tre giorni

Sequestra e violenta la compagna per 3 giorni - arrestato a Reggio Emilia : Per tre giorni è rimasta in balia del compagno, che l'ha picchiata costringendola anche a rapporti sessuali non consenzienti prima di riuscire a scappare di casa e presentarsi, in stato di shock, ...

Anti-Juve? A Reggio Emilia l'Inter non sa essere neanche l'anti-Sassuolo : Anti-Juve? La verità è che a Reggio Emilia l'Inter non riesce neanche ad essere l'anti-Sasuolo. Questo è quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. 'La prima Inter del campionato non regge il ruolo di anti-Sassuolo . Spalletti, scelto da Allegri come pericolo numero uno, crolla alla prima stazione. Sorpresona. Al 19 di agosto è assurdo ...

Reggio Emilia - ferri in vista e cemento a pezzi. I ponti sul Secchia scricchiolano : Reggio Emilia, 19 agosto 2018 - Sotto i ferri. Doppia metafora di ciò che si trova alla base di questi due ponti e del rimedio urgente di cui necessitano, ossìa essere operati. Curati. Lo chiedono i ...

RISULTATI SERIE A / Classifica aggiornata : l'Inter cade a Reggio Emilia - il Parma pareggia : RISULTATI SERIE A: Classifica aggiornata, nella prima giornata la Roma vince all'ultimo respiro a Torino mentre l'Inter cade di rigore sul campo del Sassuolo. Il Parma pareggia in casa(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 22:19:00 GMT)

Risultati Serie A/ Classifica aggiornata : Inter sotto a Reggio Emilia! Diretta gol live score : Risultati Serie A: Classifica aggiornata, Diretta gol live score delle partite. Juventus e Napoli hanno vinto i due anticipi, la Roma espugna il campo del Torino all'ultimo respiro(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 21:11:00 GMT)

Ruba smartphone e cerca di venderlo al derubato. Succede a Reggio Emilia : Ha Rubato uno smartphone e ha provato a venderlo nei pressi della stazione di Reggio Emilia, ma l'ha offerto proprio alla persona a cui lo aveva sottratto: è un ladro decisamente sfortunato il 35enne nordafricano senza fissa dimora che è stato denunciato per ricettazione dai carabinieri del nucleo radiomobile.I militari dell'Arma, allertati dal deRubato, hanno recuperato lo smartphone che hanno restituito al proprietario, un ...

DIRETTA / Atalanta Hapoel Haifa (risultato live 0-0) streaming video e tv : Poche emozioni a Reggio Emilia : DIRETTA Atalanta Hapoel Haifa, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del ritorno del 3^ turno preliminare di Europa League, Dea quasi certa del pass(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 20:21:00 GMT)

Reggio Emilia : il cane la chiude fuori dall'auto - lei chiede aiuto in questura : Una signora si è presentata in questura chiedendo aiuto in quanto, dopo avere parcheggiato il veicolo il via Wybicki per gettare l'immondizia, era rimasta chiusa fuori a causa della sua cagnolina

Reggio Emilia - nigeriano arrestato per spacciom di droga : aveva un permesso umanitario : Un 18enne profugo, di nazionalità nigeriana e in possesso di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, è stato arrestato e ristretto a disposizione della Procura reggiana con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Ieri, una pattuglia del nucleo radiomobile della compagnia di Reggio Emilia ha acquisito informazioni circa una presunta attività di spaccio posta in essere da un giovane all'interno del parco Domenica Secchi, ...

Reggio Emilia. Da giugno record di espulsioni di immigrati : A fare i conti è stata la Gazzetta di Reggio secondo la quale da giugno ad oggi c’è stata un’espulsione

Reggio Emilia - record di espulsioni : una a settimana : Tra molestie, un tentato omicidio, spaccio di droga, prostituzione e lesioni sono ben undici i migranti espulsi dalla sola provincia di Reggio Emilia in questi ultimi mesi. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta di Reggio, si può parlare di un'espulsione a settimana da inizio giugno.In quasi tutti gli undici casi si trattava di migranti irregolari, sprovvisti quindi del titolo di soggiorno. Proprio per questo, quindi, il ritorno forzoso è ...

Dopo una segnalazione della consiglierà di parità di Reggio Emilia - in Posta priorità anche ai genitori con neonati : ... perché la scena mi aveva davvero colpito per come le madri non vengano rispettate tra l'indifferenza generale: eppure meriterebbero di essere considerate come eroine in un mondo che non fa più ...

Reggio Emilia - donna di 74 anni trasferita in carcere per rapina : Reggio Emilia, donna di 74 anni trasferita in carcere per rapina L’anziana aveva sfilato il portafoglio di un 90enne nel parcheggio di un supermercato spingendolo a terra. Dovrà scontare una pena residua di due anni, due mesi e 11 giorni. I fatti nel 2015, la sentenza è adesso definitiva. Parole chiave: ...

Reggio Emilia - donna di 74 anni trasferita in carcere per rapina | : L'anziana aveva sfilato il portafoglio di un 90enne nel parcheggio di un supermercato spingendolo a terra. Dovrà scontare una pena residua di due anni, due mesi e 11 giorni. I fatti nel 2015, la ...